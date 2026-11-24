사진=추사랑 SNS

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈의 딸 추사랑이 선수 생활에 마침표를 찍은 아빠에게 뭉클한 메시지를 전했다.

추사랑은 지난 23일 자신의 SNS에 부모님과 함께 찍은 사진을 공개하며 추성훈의 마지막 경기를 지켜본 소감을 밝혔다.

그는 “아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔어요”라며 “그동안 진짜 수고 많았어 아빠! 용돈은 괜찮으니까 이제 아프지 말고 건강해. 앞으로도 나한테는 제일 멋진 아빠야. 사랑해”라고 적었다.

공개된 사진에는 추성훈과 일본 모델 야노 시호, 추사랑이 나란히 서서 다정한 분위기를 자아내는 모습이 담겼다. 아빠의 선수 생활 마지막 순간을 함께한 가족의 모습이 훈훈함을 안겼다.

특히 추사랑의 메시지 중 ‘용돈은 괜찮으니까’라는 대목이 눈길을 끌었다. 이는 추성훈이 은퇴전 직후 딸에게 건넨 농담에 대한 답장이었다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 종합격투기 대회 ‘블랙컴뱃 17: 벤타블랙’에서 미국의 크리스 리벤과 마지막 경기를 치렀다. 3라운드까지 이어진 접전 끝에 1대 2 스플릿 판정패를 기록하며 22년간 이어온 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.

이날 경기는 두 선수의 재대결이라는 점에서도 관심을 모았다. 추성훈은 2010년 UFC에서 맞붙었던 크리스 리벤과 약 16년 만에 다시 케이지에서 만났지만 아쉽게 승리를 거두지는 못했다.

경기가 끝난 뒤 추사랑은 케이지 위로 올라가 아빠를 끌어안고 눈물을 쏟았다. 야노 시호 역시 남편의 마지막 경기를 지켜보며 함께했다. 오랜 시간 격투기 선수로 활약해 온 아빠의 마지막 무대에 가족들도 벅찬 감정을 감추지 못했다.

추성훈은 경기 후 파이트머니 전액을 후배 격투기 선수들에게 기부하겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 딸 추사랑에게 “사랑아, 우리 아기, 이번에는 용돈 없다. 미안하다. 다음에 아버지가 열심히 해서 용돈 줄게”라고 말해 웃음을 안겼다.

이에 추사랑은 용돈보다 아빠의 건강이 더 중요하다는 진심을 전했다. 오랜 시간 부상을 감수하며 링 위에 올랐던 아빠가 이제는 다치지 않고 건강하게 지내길 바라는 딸의 마음이 고스란히 전해졌다.

한편 추성훈은 유도 국가대표 출신으로 종합격투기 선수로 전향해 국내외 무대에서 활약했다. 2009년 일본 모델 야노 시호와 결혼해 딸 추사랑을 얻었으며, 가족과 함께 예능 프로그램에 출연해 많은 사랑을 받았다.

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