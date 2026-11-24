러시아 군용기 여러 대가 24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접하면서 울릉군 지역에 한때 경계경보가 내려졌다.



우리 군은 공군 전투기를 투입해 대응했으며, 러시아 군용기의 영공 침범은 없었던 것으로 확인됐다.

울릉도 저동항 남방파제. 동해해경 제공

행정안전부는 이날 오전 7시 52분께 울릉군 지역에 경계경보를 발령한 데 이어 7시 53분께 위급재난문자를 보내 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸다.



당시 행정안전부는 러시아 항공기가 영공을 침범해 경계경보를 발령했다고 안내했다.



이후 경북도는 해당 비행체가 위험지역을 벗어나자 오전 7시 57분께 경보를 해제했다.



경북도는 경보 해제 문자에서 "북한 항공기 추정 비행체가 위험범위를 이탈했다"며 주민들에게 일상으로 복귀하라고 알렸다.



합동참모본부는 이와 관련 "해당 비행체는 북한 무인기가 아니고 러시아 군용기이다. 오늘(24일) 오전 러시아 군용기 수대가 동해 한국방공식별구역(카디즈)에 진입했고, 울릉도에 근접하자 우리 군의 군사적 조치 단계에서 동해 쪽으로 이탈했다. 영공침범은 없었다"고 밝혔다.



이어 "군은 러시아 군용기가 카디즈 진입하기 이전부터 탐지했고, 공군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다"고 덧붙였다.



경계경보와 관련해서는 "경계경보는 공중상황을 고려하고 울릉도에 근접했기 때문에 공군지상작전사령부에서 판단해 행정안전부 민방공 통제소에서 발령했다"고 설명했다.

<연합>

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