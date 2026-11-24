무신사가 중국 상하이시로부터 다국적기업 지역본부 인증을 받으며 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 중국에 진출한 국내 패션 기업들이 매장을 늘리고 온라인 판매에서도 성과를 내는 가운데, 무신사는 현지 정부의 정책 지원까지 확보하게 됐다.

무신사 제공

중국 시장을 다시 공략하는 기업은 무신사뿐만이 아니다. 마뗑킴은 베이징과 상하이에 매장을 열었고, 마르디 메크르디는 중국 최대 쇼핑 행사인 광군제에서 60억원이 넘는 판매액을 기록했다. 헤지스와 코오롱스포츠도 현지 유통망을 넓히고 있다. 국내 패션 기업들의 중국 진출이 온라인 판매를 넘어 오프라인 매장과 현지 조직 확대 단계로 옮겨가는 모습이다.

24일 유통업계에 따르면 따르면 중국 법인 무신사 차이나는 지난 18일 상하이시가 개최한 다국적기업 지역본부 인증서 수여식에서 인증서를 받았다.

다국적기업 지역본부 인증은 상하이시 정부가 외국인 투자 기업의 사업 규모와 운영 역량 등을 심사해 부여하는 제도다. 글로벌 기업의 투자를 유치하고 현지 사업 환경을 개선하기 위해 마련됐다.

무신사 차이나는 이번 인증으로 자금 운용과 수출입 통관, 인재 유치, 지식재산권 보호 등 현지 사업에 필요한 분야에서 정책적 지원을 받을 수 있게 됐다.

무신사는 중국을 핵심 해외시장으로 삼고 현지 조직과 유통 인프라에 투자해 왔다. 지난해 12월 상하이에 첫 매장을 연 뒤 항저우와 선전으로 진출 지역을 넓혔다. 현재 중국에서 무신사 스탠다드 5개점과 무신사 스토어 2개점 등 모두 7개 매장을 운영하고 있다.

국내 디자이너 브랜드의 중국 진출도 지원하고 있다. 지난 1월에는 상하이 쉬후이구 정부와 한국 패션 브랜드 초청 행사를 공동 개최했다. 현지 정부와의 협력을 통해 브랜드 인지도를 높이고 유통업체와의 사업 기회를 넓히려는 취지다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 지원으로 진행하는 상하이 팝업스토어도 대표적인 사례다. 지난 8월 21일 난징시루 징안 캐리 센터에서 시작한 행사에는 룩캐스트와 르바, 틸아이다이 등 국내 패션 브랜드 15개가 참여했다. 운영 기간은 이달 30일까지다.

무신사는 중국국가표준(GB) 적합성 시험과 상표권 등록 등 개별 브랜드가 현지 진출 과정에서 겪는 절차도 지원하고 있다. 자금과 인력이 부족한 중소 패션 브랜드가 중국 시장에 진입할 수 있도록 유통 기반을 제공하는 방식이다.

국내 디자이너 브랜드들도 중국 시장에서 성과를 내고 있다.

하고하우스가 운영하는 마뗑킴은 지난 10월 베이징과 상하이에 각각 매장을 열며 중국 본토에 진출했다. 연내 베이징과 시안에 매장을 한 곳씩 추가해 총 4개점으로 늘릴 계획이다.

마르디 메크르디는 온라인에서 먼저 성과를 냈다. 운영사 피스피스스튜디오에 따르면 지난 10월 13일부터 11월 11일까지 중국 광군제 행사 기간 티몰과 더우인, 샤오홍슈 등 주요 온라인 플랫폼에서 3040만위안(약 60억8300만원)의 판매액을 기록했다.

지난 4월 중국 법인을 설립한 뒤 직접 운영 체제로 전환해 거둔 첫 광군제 성적이다. 지난달 출시한 유니섹스 맨투맨 제품은 10월 20일 타오바오·티몰의 맨투맨·플리스 부문에서 거래량 1위에 올랐다.

온라인에서 확인한 수요를 오프라인으로 연결할 계획이다. 마르디 메크르디는 내년 상반기 상하이 안푸루에 약 740㎡ 규모의 플래그십 스토어를 열 예정이다. 브랜드의 글로벌 매장 가운데 가장 큰 규모다.

중국에 먼저 진출한 국내 패션 기업들도 유통망을 정비하고 있다.

LF의 헤지스는 지난해 중국에서 전년보다 11.4% 증가한 약 4900억원의 매출을 올렸다. 지난 6월 보도 기준 중국에 600여개 점포를 운영 중이며, 올해 2월에는 상하이에 해외 첫 플래그십 스토어를 열었다.

코오롱스포츠도 중국 아웃도어 시장을 공략하고 있다. 지난 6월 기준 중국 내 209개 매장을 운영했으며 연내 10~20개 매장을 추가로 열겠다는 계획을 밝혔다.

삼성물산 패션부문의 디자이너 브랜드 준지는 올해 7월 청두, 8월 베이징에 각각 매장을 열었다. 코오롱인더스트리FnC가 운영하는 헬리녹스 웨어 역시 중국 법인을 설립하고 상하이 매장 출점을 추진하고 있다. 2030년까지 중국 주요 도시에 30개 이상의 매장을 확보하는 것이 목표다.

상하이시의 다국적기업 지역본부 인증을 받은 국내 기업은 무신사만이 아니다.

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스맥스도 지난 4월 상하이시 정부로부터 같은 인증을 획득했다고 발표했다. 코스맥스는 이를 통해 자금 관리와 공급망 운영 등 중국 사업을 총괄하는 기능을 인정받았다고 설명했다.

코스맥스가 안내한 지원 항목에는 설립·임대료 보조금, 통관 절차 간소화, 외환 자금 운용 편의, 인재 유치 관련 혜택 등이 포함됐다. 다만 실제 적용되는 혜택은 기업별 요건과 관련 규정에 따라 달라질 수 있다.

중국 시장 재진출이 모두 성공으로 이어진 것은 아니다. 과거 중국에서 매장을 대거 확대한 스타일난다는 2022년 현지 오프라인 매장 대부분을 철수했고 온라인 홈페이지 운영도 중단했다. 높은 매장 운영비와 현지 브랜드와의 경쟁 등은 여전히 국내 기업들이 넘어야 할 과제다.

국내 패션 기업들이 다시 중국을 찾는 배경에는 시장 규모가 있다. KOTRA에 따르면 중국 패션시장 규모는 2024년 4058억달러에서 지난해 4200억달러로 커졌다.

무신사의 지역본부 인증도 이런 흐름 속에서 나왔다. 중국 사업에 필요한 행정·운영 기반은 한층 강화됐지만, 앞으로는 매장 확대가 실제 매출과 이익 증가로 이어지는지가 관건이다. 국내 패션 브랜드들이 중국에서 장기적으로 성장할 수 있을지도 현지 소비자의 재구매와 매장 수익성에 달려 있다.

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