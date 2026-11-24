사진=아야네 SNS

가수 겸 배우 이지훈과 일본인 아내 아야네가 두 딸의 부모가 됐다.

이지훈은 지난 23일 자신의 SNS를 통해 둘째 딸 출산 소식을 알렸다. 그는 “한 생명이 세상에 태어나는 순간 우리는 또 하나의 기적을 만났다”며 “긴 기다림과 설렘, 걱정과 기도, 그 모든 시간이 오늘 이 한순간을 위해 있었나 보다”고 벅찬 소감을 밝혔다.

함께 공개한 사진에는 병원에서 갓 태어난 둘째 딸을 품에 안은 아야네와 곁을 지키는 이지훈의 모습이 담겼다. 수술복과 위생모를 착용한 이지훈은 아내와 딸을 바라보며 환한 미소를 지었다.

특히 둘째 딸의 외모를 본 이지훈은 “루희랑 어쩜 이리 똑같이 생겼나요”라며 첫째 딸과 꼭 닮은 모습에 놀라움을 드러냈다. 이어 “세상에 와줘서 고마워. 아빠가 평생 사랑할게”라고 애정을 표현했다.

출산을 마친 아내 아야네를 향한 사랑도 숨기지 않았다. 이지훈은 밝은 표정으로 딸을 안고 있는 아야네의 모습에 “붓지도 않고 흐트러짐이 없다. 지금 출산하신 분 맞을까요?”라며 감탄했다. 출산이라는 큰 과정을 겪은 아내에게 고마움과 존경을 전한 것.

둘째 딸을 향한 축복도 이어졌다. 이지훈은 “작은 손으로 세상에 인사를 건넨 너, 그리고 그 누구보다 위대한 사랑으로 너를 세상에 데려와 준 엄마. 아빠는 그저 곁에서 바라보며 감사하고 또 감사했다”며 “우리 가족에게 와준 가장 큰 선물”이라고 전했다. 출산을 함께 응원하고 기도해 준 이들에게도 감사 인사를 남겼다.

앞서 아야네는 둘째 출산을 앞두고 SNS를 통해 병원에서 유도분만을 진행 중인 근황을 공개했다. 당시 촉진제를 맞았지만 자궁문이 2cm도 열리지 않았다며 출산을 기다리는 상황을 전하기도 했다.

이지훈 역시 출산 직전 아내, 첫째 딸 루희와 함께한 사진을 공개하며 “셋이서 마지막 추억”, “이제 넷이 되기 직전”이라고 적어 둘째와의 만남을 앞둔 설렘을 드러냈다.

한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼했다. 두 사람은 시험관 시술을 통해 2024년 첫째 딸 루희를 얻었으며, 이후 둘째를 준비하는 과정에서 두 차례 유산의 아픔을 겪었다. 이후 네 번째 배아 이식 끝에 임신에 성공했고, 마침내 둘째 딸 복복이를 품에 안았다.

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