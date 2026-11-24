내연 관계 여성과 관련된 정보 유출 논란을 일으킨 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 이른 복귀에 미 정가가 술렁이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 엔비디아 이사회를 설득해 황 CEO 복귀를 성사시켰다고 밝혔다. 민간기업인 엔비디아의 이사회를 압박해 황 CEO의 복귀를 관철했다는 주장으로, 논란은 다음 달로 예정된 황 CEO에 대한 의회 조사에서 계속될 전망이다.

지난해 11월 워싱턴에서 열린 미국-사우디아라비아 투자포럼에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO. 로이터연합뉴스

◆트럼프 “미 경제 위해 젠슨 리더십 필요”

트럼프 대통령은 이날 CNBC방송과의 전화 인터뷰에서 황 CEO의 엔비디아 복귀와 관련해 자신이 엔비디아 이사회와 직접 접촉했다고 말했다. 그는 “내가 그들을 설득했고 일을 성사시켰다”고 말했다.

트럼프 대통령은 엔비디아 이사회가 국가안보상 위협에 대한 확답을 요구했다면서 “우리는 최소한 지금 알고 있는 모든 것에 대해 확답을 줬다”고 설명했다. 트럼프 대통령은 광범위한 주가 하락이 황 CEO 복귀 추진에 영향을 줬느냐는 질문에는 “그럴 수도 있다”면서 “하지만 더 크게 영향을 준 것은 장기적 문제다. 더 큰 문제는 누구도 알지 못하는 칩들이 젠슨 황의 뇌에 있다는 점”이라고 강조했다. 증시 하락과 더불어 인공지능(AI) 패권 경쟁이 황 CEO 복귀 추진에 영향을 미쳤음을 시사한 발언이다.

트럼프 대통령은 이어 황 CEO에게 전화를 했다면서 ‘한가지만 부탁하겠다. 열심히 일해라’라고 말했다고 전했다. 통화는 이사회의 결정이 나오기 전날인 22일 밤 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 인터뷰에서 황 CEO가 잘못한 것이 없다는 주장도 했다. 그는 “사람들이 ‘젠슨황을 데리고 있는 것이 위협이냐’고 하는데 아니다. 그를 잃는 것이 위협”이라며 “회사가 올바른 결정을 할 용기를 내 매우 기쁘다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀가 발표된 직후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “올바르고 타당한 결정”이라고 반기면서 “엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “미국 정부는 젠슨의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래한다고 볼 이유가 없다”면서 “법무장관은 그가 불법행위에 관여했다는 증거를 미국 정부가 보유하고 있지 않다는 점을 확인했다”고 주장했다.

사진=로이터연합뉴스

◆공화 일각서도 “무슨 근거로 위협 없다 하나”

미 정가는 본격적인 조사가 시작되기도 전에 사실상 황 CEO에게 면죄부를 줬다며 비판하고 있다. 특히 이번 사태를 트럼프 행정부와 젠슨 황의 유착 의혹, 나아가 중국과의 밀월 관계로 규정해 의회 차원의 대대적 조사를 벼르는 민주당에선 강도 높은 비판이 제기됐다.

척 슈머 상원 원내대표는 트럼프 대통령이 국가 안보보다 금전적인 사익을 우선시하고 있다며 “트럼프 행정부와 젠슨 황, 다른 엔비디아 임원들, 금전적 이득을 위해 안보를 팔아넘긴 누구라도 민주당은 (이들의) 불법 행위를 조사하기 위해 모든 권한을 행사할 것”이라고 밝혔다. 차기 연방의회 상원 은행위원장에 내정된 엘리자베스 워런 의원(민주·매사추세츠)은 이날 결정이 “무모하다”고 비판하면서 엔비디아 이사회가 미국의 수출통제 규정을 지켰는지에 대해 의회에 답변해야 한다고 촉구했다. 워런 의원은 “젠슨 황의 복귀는 초당적 수출통제 법안들을 법률로 제정하고, 엔비디아가 그 법안들을 무산시키기 위해 로비 활동을 벌여 우리의 국가안보를 위험에 빠뜨리지 못하도록 해야 할 긴급성을 더욱 높일 뿐”이라고 강조했다.

공화당 일각에서도 트럼프 대통령이 관여한 것으로 보이는 젠슨 황의 복귀에 우려 섞인 목소리가 나오고 있다. 존 코닌 상원의원(공화·텍사스)은 “국가안보상 위험이 없다니, 무슨 근거인가”라고 따졌다. 돈 베이컨 하원의원(공화·네브래스카)은 엔비디아 이사회가 “젠슨 황 없이 앞으로 나아갔어야 했으며, 황 씨를 구하려는 행정부의 이해할 수 없는 열망을 무시했어야 했다”고 주장했다.

황 CEO는 다음 달 1일 하원 외교위, 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회가 공동 개최하는 비공개 면담에 응할 예정이다. 상원 은행위는 다음 달 3일 젠슨 황을 대상으로 청문회를 연다. 그는 이 청문회에서 공개 증언하는 데 동의한 것으로 알려졌다.

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