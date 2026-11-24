대한적십자사 혈액원 냉장 보관실에서 관계자가 혈액제제가 담긴 바구니를 점검하고 있다. 혈액형별로 분류된 대형 스테인리스 보관 선반 곳곳이 비어 있는 모습이다. 연합뉴스

국민이 헌혈로 나눈 혈액이 최근 5년간 51만 팩 넘게 폐기된 것으로 나타났다. 대한적십자사가 특정 혈액원에서 되풀이되는 혈액 폐기와 업무상 실수에 대해 원인 분석조차 제대로 하지 않은 사실이 정부 감사에서 드러났다.

◆ 5년간 버려진 혈액 51만 1978팩…특정 혈액원에 폐기 집중

24일 보건복지부의 ‘대한적십자사 종합감사 처분요구서’에 따르면 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 매년 약 242만명에서 263만명의 국민이 헌혈에 참여했다. 이를 통해 해마다 617만개에서 645만개의 혈액제제가 생산됐다. 혈액제제는 헌혈받은 피를 수혈이나 치료에 쓸 수 있도록 가공한 혈액 팩을 의미한다.

하지만 생산된 혈액 팩 가운데 상당량이 환자에게 쓰이지 못하고 버려졌다. 연도별 폐기량은 2021년 9만 5943개에서 2022년 12만 8559개로 급증했다. 이후 2023년 10만 186개, 2024년 9만 2016개를 기록했으며 2025년에는 9만 5274개가 다시 폐기됐다.

5년 동안 버려진 혈액 팩은 모두 51만 1978개에 달한다. 전체 생산량 대비 폐기 비율은 2021년 1.55%에서 2022년 2.08%까지 치솟았다가 2023년 1.59%, 2024년 1.47%, 2025년 1.48%를 기록했다.

더 큰 문제는 전국 15개 혈액원 가운데 유독 일부 기관에서만 폐기 비율이 수년째 높게 유지되고 있다는 점이다. 특히 O혈액원은 최근 5년 연속 혈액 생산량이 전국 15개 혈액원 중 가장 적은 최하위였음에도 폐기 비율은 5년 내내 상위 20% 안에 들었다. O혈액원의 폐기 비율은 2021년 1.77%, 2024년 1.69%, 2025년 1.78%로 세 차례나 전국 1위를 기록했다. 생산 규모가 각각 12위와 13위인 L혈액원과 M혈액원 역시 생산량 대비 많은 혈액을 폐기하는 현상이 반복된 것으로 파악된다.

◆ 응고부터 주머니 파손까지…똑같은 현장 실수 5년 내내 되풀이

혈액 폐기 사유를 세부적으로 들여다보면 현장의 부주의와 관리 허점이 고스란히 드러난다. 혈액 팩은 혈액 검사 이상 외에도 피가 굳거나 세균에 오염되는 경우, 보관 기한을 넘기거나 주머니가 파손되는 경우 등 다양한 원인으로 폐기된다. 이 가운데 현장에서 주의를 기울이면 충분히 막을 수 있는 인재(人災) 성격의 사유들이 특정 혈액원에 5년 연속 집중된 것으로 분석된다.

세부 유형별로는 피가 굳거나 오염돼 버려지는 사례에서 F혈액원이 5년 연속 상위권에 올랐고, I혈액원도 4년 이상 상위권에 포함됐다. 혈액 주머니의 밀봉이 풀리거나 겉면 이름표가 찢어져 못 쓰게 된 경우는 E혈액원이 5년 내내 높은 비중을 차지했다.

재고 관리 소홀로 보존기간(유통기한)을 넘겨 폐기된 혈액은 C혈액원과 D혈액원에서 5년 연속 두드러졌다. 채혈 과정에서 피를 기준보다 과도하게 뽑거나 적게 뽑아 버리게 되는 사례는 B혈액원과 H혈액원이 5년 연속 상위권을 기록한 것으로 나타났다.

직원의 업무 착오 등 명백한 실수로 혈액을 폐기한 경우에도 사후 대처는 미흡했다. 전국 혈액원의 실수 폐기 건수 비중을 보면 F혈액원은 4년 연속, I혈액원은 3년 연속 상위권에 머물렀다. 두 혈액원이 2023년과 2025년에 자체 점검을 한 차례씩 진행했으나, 정작 대한적십자사 본부는 반복되는 실수를 별도로 감시하거나 근본적인 원인을 규명하지 않은 것으로 해석된다.

◆ 단순 숫자 취합에만 그친 본부 총괄 관리…복지부 개선 요구

현행 혈액관리법과 관련 규정에 따르면 혈액원은 환자에게 쓸 수 없는 부적격 혈액을 발견하면 즉시 폐기하고 매년 말 그 결과를 보건복지부 장관에게 보고해야 한다. 대한적십자사 내부 규정 역시 업무상 실수로 문제가 발생하면 사안의 경중에 따라 조사하고 보고하도록 정하고 있다.

그러나 대한적십자사 본부는 15개 혈액원이 제출한 연간 폐기 수치만 단순 취합해 정부에 보고했을 뿐, 특정 혈액원에서 왜 같은 실수와 변질이 되풀이되는지 분석해 차단하려는 노력을 기울이지 않았다는 지적이다. 이번 감사 결과에 대해 대한적십자사는 별도의 해명이나 입장을 내놓지 않았다.

보건복지부는 환자의 생명을 살리는 귀한 혈액이 부적격 사유로 버려지는 일을 최소화해야 한다고 지적했다. 아울러 대한적십자사 회장에게 폐기 현황을 종합 분석해 폐기 비율이 높거나 동일 사유가 반복되는 혈액원을 집중 관리하고, 원인을 파악해 개선 방안을 마련하라고 요구했다.

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