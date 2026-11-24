밤사이 부산에서 주택 화재로 80대 어머니와 50대 아들 2명이 모두 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

24일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 8시4분쯤 부산 사하구 당리동의 한 단독주택에서 불이 났다.

지난 23일 오후 8시4분쯤 부산 사하구 당리동 한 2층짜리 단독주택에서 화재가 발생해 일가족 3명이 숨졌다. 부산소방재난본부 제공

이 불로 주택 안에 있던 80대 어머니와 50대 아들 2명 등 일가족 3명이 숨졌다. 옆집에 사는 주민의 신고를 받고 출동한 소방대원들이 현장에 도착해 2층에서 발생한 연기를 확인하고 인명 수색과 화재 진압에 나서 오후 8시30분쯤 주택 1층 주방과 거실, 화장실 등에서 숨진 3명을 발견했다. 이들은 모두 연기에 질식한 것으로 추정된다.

불은 1층에서 발생해 주택 1·2층 내부를 태우고 오후 9시18분쯤 완전히 꺼졌다. 해당 주택은 2층짜리 단독주택으로, 화재 당시 건물 내부에는 3명이 거주하고 있었던 것으로 확인됐다.

이번 화재로 주택 115㎡가 소실되고 가재도구 등이 불에 타 5000여만원(소방서 추산)의 재산 피해가 발생했다.

소방과 경찰은 이날 오전 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

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