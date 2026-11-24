배우 하정우(48·김성훈)와 차정원(37·차미영)의 결혼 청첩장이 공개됐다.

24일 연예계에 따르면 하정우와 차정원은 최근 지인들에게 결혼식 청첩장을 전달했다. 두 사람은 오는 12월 13일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

공개된 청첩장은 별도의 웨딩 화보 없이 간결하게 꾸며졌다. 예명 대신 본명인 김성훈과 차미영을 나란히 적어 특별함을 더했다.

무엇보다 시선을 끈 것은 청첩장에 담긴 문구다. 두 사람은 “열 번째 함께 맞이하는 겨울, 마침내 평생을 약속하려 합니다. 저희의 새로운 시작을 함께해 주세요”라고 적었다.

특히 ‘열 번째 함께 맞이하는 겨울’이라는 표현이 관심을 모았다. 앞서 두 사람은 2020년 무렵 인연을 맺어 약 6년간 교제한 것으로 알려졌지만, 청첩장 문구만 놓고 보면 실제 만남은 알려진 것보다 더 오래전부터 이어졌을 가능성이 제기된다. 오랜 시간 사랑을 키워온 두 사람이 마침내 결실을 맺게 된 셈이다.

하객들을 향한 당부도 눈길을 끌었다. 두 사람은 축하 화환을 정중히 사양했으며, 예식 당일 촬영한 사진과 영상을 SNS에 게시하는 것도 자제해 달라고 요청한 것으로 전해졌다. 예식과 관련한 세심한 부탁을 청첩장에 담아 조용하고 뜻깊은 결혼식을 준비하는 모습이다.

앞서 하정우와 차정원은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 두 사람의 결혼설까지 불거졌지만 양측은 교제 사실을 인정하면서도 구체적인 결혼 일정은 정해지지 않았다는 입장을 밝혔다. 이후 지난 10월 결혼 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

공개 열애 이후 서로를 향한 애정도 드러냈다. 하정우는 tvN ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 차정원에 대해 “한결같이 애정과 지지를 해준다”고 언급했다. 차정원 역시 하정우의 작품과 활동을 응원하며 든든한 지원군 역할을 해온 것으로 알려졌다.

한편 하정우는 영화 ‘추격자’, ‘국가대표’, ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’, ‘더 테러 라이브’ 등 다수의 작품에 출연하며 연기력을 인정받았다. 현재 영화 ‘내부자들: 악인들의 탄생’을 촬영 중이다.

차정원은 드라마 ‘그녀는 예뻤다’, ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘절대그이’ 등에 출연했으며 배우 활동과 함께 패션 인플루언서로도 활약하고 있다.

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