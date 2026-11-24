인공지능(AI)을 악용한 시험 부정행위로 논란이 일고 있지만 장애인에게는 의사소통을 지원하는 도우미 역할을 하고 있다. 실제로 일부 장애인들은 의사소통에 AI를 활용하고 있는데, 이를 확대하기 위해 국가 차원에서 장애인과 AI 기술의 접목할 필요가 있다는 목소리가 나온다.

2024년 5월 13일인천 미추홀구 인천시각장애인복지관에서 장애인을 위한 정보통신보조기기 체험전시회가 열린 모습. 뉴시스

24일 한국장애인개발원 'AI 기술을 통한 의사소통 장애인의 일상생활 지원 연구' 보고서를 보면 뇌병변장애인은 운동 조절 어려움 등으로 문자 입력 등에 제약을 경험할 수 있어 AI 기반 음성 보조 기술과 보완대체 의사소통(AAC) 기술을 활용할 수 있다.

청각장애인은 음성과 문자 변환, 실시간 자막, 수어 인식 및 번역 등 AI 기반 기술을 통해 의사소통 접근성을 높일 수 있다.

실제로 최근 AI 기술 발전에 따라 상대방의 말을 문자로 변환하고 AI가 대화에 필요한 표현을 추천하거나 사용자의 음성을 인식해 AI가 명확한 음성으로 변환해주는 기능, 장소에 관계없이 실시간으로 문자 통역을 제공하는 서비스, 텍스트와 음성 정보를 수어로 자동 변환하는 기술 등이 등장했다.

연구진이 청각장애인 193명을 대상으로 조사한 결과 5점 척도 중 자신의 의사를 표현할 때 2.52점, 상대방의 말을 이해할 때 3.07점의 어려움을 느끼고 있었는데 상대방에게 의사를 표현할 땐 41.5%가 2가지, 상대방의 말을 이해할 땐 46.6%가 3가지의 방법을 병행했다.

이들이 AI 기술이 탑재된 (보조)기기를 이용한 비율은 78.8%였다. 가장 많이 사용하는 AI 기술은 음성을 문자로 변환하는 앱으로 33.2%였고 문자를 음성으로 변환하는 기술 26.4%, 자동 AI 자막 11.4% 순이다.

전반적인 만족도를 보면 66.4%가 보통, 23.1%가 만족(만족+매우 만족), 10.6%가 불만족(불만족+매우 불만족)이었다.

항목별 만족도는 의사소통 속도가 57.9%로 가장 높았고 한국어 지원 42.7%, AI 기술 조작 편의성 33.6%, 의사소통 피로 감소 30.9%, 개인정보 신뢰 27%, 한국 수어 지원 23.7%, 의사소통 정확도 19.8% 순이다.

뇌병변장애인 198명 대상으로 조사한 결과에서도 비슷한 결과가 나왔다. 이들의 의사소통 어려움은 3.01점이었고 AI 기술이 탑재된 (보조)기기 사용률은 27.3%다.

AI 기술을 사용하는 사람들이 해당 기술을 사용하는 이유(중복응답 가능)로는 34.6%가 의사소통 피로 개선, 32.7%가 발음 불명확 개선, 28.8%가 손 조작 어려움 개선 등을 선택했다.

단점으로는 가장 많은 20명(37%)이 음성 인식 정확도를 꼽았고 오작동 및 오류 발생, 복잡한 사용 방법이 각각 15명(27.8%)로 뒤를 이었다.

AI 기술 만족도를 보면 48.1%는 보통, 33.3%는 만족(만족+매우 만족), 18.6%는 불만족(불만족+매우 불만족)이었다.

항목별 만족도는 의사소통 정확도 57.4%, 한국어 지원 51.8%, 의사소통에 의한 피로감 48.2%, 의사소통 속도 44.5%, AI 기술 조작 편의성 29.6% 순으로 높았다.

젊은층, 동거 가족 유무, 취업 여부에 따라 AI 기술 사용률에 유의미한 차이가 있었으며 뇌병변장애인은 AI 기술이 무엇인지 몰라서, 청각장애인은 비용 부담 때문에 AI 기술을 사용하지 않았다는 응답이 가장 많았다.

연구진은 ▲AI 앱 이용을 위한 스마트기기 지원 ▲장애인 대상 AI 활용 교육 확대 ▲AI 구독료 및 이용료 지원 ▲AI 관련 위원회에서 장애 분야 의제 확대 ▲의사소통 AI 앱 개발 및 개발자 지원 등을 정책 과제로 제시했다.

연구진은 "인공지능 기술 발전과 함께 장애인의 접근성과 활용성을 보장하기 위해서는 장애를 별도 복지 영역으로만 다루기보다 인공지능 정책 수립과 집행 과정에 장애 관점을 반영할 필요가 있다"며 "국가 차원의 인공지능 정책을 논의하는 위원회와 협의체에서 장애 분야를 지속적인 정책 의제로 포함할 필요가 있다"고 했다.

<뉴시스>

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