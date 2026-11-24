최근 이부진 호텔신라 사장 아들 동현씨가 기존 아버지 성 '임'에서 어머니를 따라 성을 '이'로 바꾼 사실이 뒤늦게 드러나면서 과거 폐지된 호주제에 대한 관심이 높아지고 있다.

모친 성씨 변경이 가능했던 배경에는 2005년 헌법재판소의 판단이 자리하고 있다.

24일 국가기록원에 따르면 헌법재판소는 다섯 차례 공개변론 끝에 호주제가 헌법과 불합치한다고 결정했다.

1958년 공포된 민법 속 제778조, 제781조 1항, 제826조 제3항이 호주제와 관련한 조문이었다.

호주를 중심으로 가족구성원들의 출생, 혼인, 사망 등을 기록하는 제도는 일제강점기에 도입됐다.

국가기록원은 "아들이 어머니보다, 손자가 할머니보다 호주승계순위가 앞서는 가족질서와도 부합되는 것이 호주제"라며 "호주제는 여성뿐 아니라 한부모 가정의 입장에서도 여러 불합리한 조항이 있었다"고 설명했다.

헌법재판소는 호주제를 "호주를 정점으로 가(家)라는 관념적 집합체를 구성하고, 이러한 '가'를 직계비속남자를 통해 승계시키는 제도"라며 "남계혈통을 중심으로 가족집단을 구성하고 이를 대대로 영속시키는 데 필요한 여러 법적 장치"라고 설명했다.

헌법재판소는 헌법 제10조 인간의 존엄과 자유, 제11조의 평등권, 제36조 1항에 근거해 호주제가 성역할 고정관념에 기초한 차별이라고 봤으며, 오늘날 가족관계와도 맞지 않는다고 판단했다.

다만 당시 김영일, 권성 재판관은 반대의견을 냈다.

이들은 "현행법상의 호주제는 고대 이래 조선 중기까지 이어져 온 우리 고유의 합리적 부계혈통주의의 전통을 이어받아 부계혈통주의의 존립을 위한 극히 기본적인 요소"라며 "일제 잔재로서의 색채를 불식하고 우리 고유의 관습으로 복귀한 것"이라 주장했다.

이처럼 전통이라는 주장도 있었으나, 불합치 결정이 내려진 데는 헌법상 인간의 존엄과 양성평등, 다양한 가족형태의 포용, 변화한 가족관념 등이 있었다.

국가기록원은 "1958년 민법 제정 이후 (호주제가) 여성계의 폐지 요구를 줄곧 받아왔다"고 설명한다.

여성단체연합은 1999년 5월 호주제폐지운동본부를 발족하고, 같은 해 11월 5일 유엔 인권이사회는 호주제 폐지를 권고한다.

한국민족문화대백과사전에 따르면 2000년대 초 법률가와 학자들을 중심으로 '호주제 위헌제청'이 제기되고, 여성시민단체에서 폐지 운동을 활발히 펼쳤다.

국가인권위원회도 2003년 헌법재판소에 "호주제 관련 규정은 위헌이며, 호주제는 인권침해 제도"라는 의견을 제출한 바 있다.

2005년 2월 3일 헌법재판소 결정에 따라 법무부가 민법 개정안을 발의했고, 국회는 같은 해 3월 2일 이를 의결한다.

'가족관계등록법'을 포함한 민법 개정안은 유예기간 2년 9개월을 거쳐 2008년 1월 1일부터 시행됐다.

이에 호주는 폐지되고, 아버지 성, 본을 따를 필요 없이 협의에 따라 어머니 성, 본을 따를 수 있게 됐다.

이 외에도 친양자제도가 도입되고, 등록기준지를 사용하며, 이혼과 입양 등은 혼인관계증명서, 입양관계증명서에만 기록되게 됐다.

<뉴시스>

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