도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 며칠간 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀를 위한 작전을 은밀하게 밀어붙인 것으로 전해졌다.



실리콘밸리와 가까운 JD 밴스 부통령에게 '주말 특명'을 내리기도 했다. 결국 엔비디아 이사회는 황 CEO의 복귀를 발표 하루 전에 트럼프 행정부에 알렸다.

​ 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 적극 추진하기로 마음을 먹은 건 지난주 후반이다.



트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 주말 동안 황 CEO 및 엔비디아 이사회를 접촉해 상황을 해결하라는 지시를 내렸다.



밴스 부통령은 트럼프 행정부에서 실리콘밸리 인맥이 두터운 인사다. 밴스 부통령의 정치적 후원자가 페이팔 및 팔란티어 공동창업자이자 억만장자 투자자인 피터 틸이다.



본인도 정치권에 입문하기 전 실리콘밸리에서 벤처캐피털리스트로 일했다. 이같은 경험을 바탕으로 실리콘밸리의 막대한 자금을 보수 진영에 연결하는 역할을 해왔다.



밴스 부통령은 지난 주말에 황 CEO와 비공개로 통화하는 한편 엔비디아 이사회에 황 CEO가 국가안보에 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달했다.



밴스 부통령까지 투입된 '황 CEO 복귀 작전'은 행정부 내 최고위 인사 극소수만 알고 있었다.



일요일인 22일 밤 엔비디아 이사회는 다음 날 아침 주식시장 개장 전에 황 CEO의 복귀를 발표할 것이라고 트럼프 행정부에 알렸다.



트럼프 대통령은 정보 유출 없이 황 CEO의 복귀가 실행된 데 대해 아주 만족스러워한 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령은 이날 오전 짧은 전화 인터뷰에서 "내가 어젯밤 일을 잘 처리한 건가?"라며 의기양양해 했다고 NYT는 전했다.



트럼프 대통령은 황 CEO가 엔비디아를 운영해야 한다고 생각했을 뿐이라면서 "이런 파급효과가 있을 줄은 몰랐다. 이런 건 본 적이 없다. 주가가 올랐다"고도 했다.







미 의회전문매체 더힐도 소식통을 인용, 밴스 부통령이 황 CEO 복귀를 위해 직접 뛰었다고 전했다.



이 소식통은 밴스 부통령이 실리콘밸리의 인맥과 기술업계에서의 입지를 토대로 엔비디아 이사회에 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있다고 전했다.



밴스 부통령도 소셜미디어 엑스에 자신의 역할을 언급하는 트럼프 대통령의 발언 영상을 올렸다.



트럼프 대통령이 CNBC방송 인터뷰에서 황 CEO의 복귀와 관련해 '많은 사람과 논의했고 훌륭한 밴스 부통령과도 논의했다'고 한 부분을 잘라 자신의 SNS에 올린 것이다.



밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 다음 날 이란전쟁 탓이라고 공개 비판했다가 트럼프 대통령의 분노를 샀다. 2028년 대선의 유력한 공화당 대선주자인 밴스 부통령이 이번 황 CEO 복귀 과정에서 트럼프 대통령에게 일정 부분 긍정적인 평가를 끌어냈을 가능성도 있다.



트럼프 대통령과 밴스 부통령은 황 CEO가 오픈웨이트(개방형 가중치) 인공지능(AI) 모델을 보호할 수 있는 유일한 인물이라는 판단하에 CEO 복귀에 직접 관여했다고 로이터통신이 전했다.



오픈 웨이트 모델은 AI가 훈련 과정에서 습득하고 조정된 수치를 공개, 개발자들이 사용 목적에 맞게 맞춤화해 자유롭게 사용할 수 있도록 개방한 모델이다. 앤트로픽이나 오픈 AI 등 미국의 AI 대기업은 대개 폐쇄형 모델 전략을 쓴다.

<연합>

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