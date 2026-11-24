삼성전자를 30만원에 산 투자자가 원금을 되찾으려면 주가가 지금보다 69% 올라야 한다. SK하이닉스를 200만원에 샀다면 84%가 필요하다. 두 종목은 지난 20일 급락했고 23일에도 하락했다. 비싸게 산 투자자일수록 본전에서 더 멀어졌다.

모니터에 주가 그래프가 표시돼 있다. 기사 특정 내용과 무관. Unsplash

24일 한국거래소에 따르면 23일 삼성전자는 전 거래일보다 3.06% 내린 17만7500원에 마감했다. SK하이닉스는 2.52% 내린 108만5000원이었다. 코스피는 3.31% 떨어진 4708.54로 장을 마쳤다.

매도세는 정규장 개장 전부터 강했다. 23일 오전 8시 5분 넥스트레이드 프리마켓에서 삼성전자는 20일 정규장 종가보다 5.57% 내린 17만2900원, SK하이닉스는 6.20% 내린 104만4000원에 거래됐다.

앞서 20일에는 삼성전자가 7.01% 내린 18만3100원, SK하이닉스가 5.92% 내린 111만3000원에 마감했다. 이날 코스피는 5.21% 떨어진 4869.96이었다.

◆손실률 41%인데 본전까지는 69%

손실률은 매수가를 기준으로, 본전까지 필요한 상승률은 하락한 현재가를 기준으로 계산한다. 그래서 두 수치가 다르고, 필요 상승률이 더 크다.

삼성전자 100주를 30만원에 샀다면 원금은 3000만원이다. 23일 종가 기준 평가액은 1775만원이다. 손실은 1225만원, 손실률은 40.8%다. 3000만원을 되찾으려면 주가가 17만7500원에서 69.0% 올라야 한다.

SK하이닉스를 200만원에 샀다면 손실률은 45.8%, 회복에 필요한 상승률은 84.3%다. 매매 수수료와 세금은 계산에서 뺐다.

◆고점은 30만원·200만원보다 위에 있었다

30만원과 200만원은 상징적인 가격이고, 고점은 그 뒤에 나왔다. SK하이닉스는 5월 26일 정규장에서 처음 200만원을 넘었고, 6월 25일 장중 298만7000원까지 올랐다. 삼성전자는 5월 하순 30만원을 돌파한 뒤 6월 19일 한국거래소 정규장에서 장중 37만4500원을 찍었다.

이 최고가 부근에서 샀다면 부담은 더 크다. 23일 종가 기준 삼성전자의 손실률은 52.6%, 회복에 필요한 상승률은 111.0%다. SK하이닉스는 손실률 63.7%, 필요 상승률 175.3%다. 본전을 찾으려면 삼성전자는 주가가 지금의 두 배를 넘어야 하고, SK하이닉스는 2.75배가 돼야 한다.

증권사 목표주가도 내려가고 있다. 키움증권은 지난 17일 삼성전자 목표주가를 35만원에서 29만원으로, SK하이닉스는 210만원에서 180만원으로 낮췄다. 두 종목의 투자의견은 매수를 유지했다. 낮춘 목표가는 30만원·200만원에 산 투자자의 매입가보다 낮다.

◆엔비디아 14% 급락 뒤 31.5% 폭등…젠슨 황 복귀

20일 국내 증시는 미국이 중국에 대한 반도체 수출 규제를 강화할 수 있다는 우려에 하락했다. 외국인은 지난주(16~20일) 유가증권시장에서 4조5159억원을 순매도한 것으로 집계됐다.

국내 장이 끝난 뒤 미국 증시는 더 크게 떨어졌다. 20일(현지시간) 필라델피아 반도체지수는 10.73%, 나스닥종합지수는 5.28% 내렸다. 엔비디아는 14.01% 내린 125.53달러에 마감했고, 마이크론은 13.89% 하락했다. 나스닥에 상장된 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 13.11% 내린 103.57달러로 장을 마쳤다.

같은 날 로이터통신은 사안을 아는 관계자 2명을 인용해 미국 증권거래위원회(SEC)가 엔비디아의 잠재적 회계처리 문제를 살펴보고 있다고 보도했다. SEC는 논평을 거부했다. 수출 규제 우려에 이 보도와 AI 투자가 수익으로 이어질지에 대한 의구심이 겹치며 매도세가 커졌다. 주말이 지난 23일 국내 증시도 이 영향을 받았다.

분위기는 23일(현지시간) 미국 장에서 바뀌었다. 엔비디아는 이날 이사회가 22일 젠슨 황을 최고경영자(CEO) 겸 이사로 복귀시키기로 만장일치로 결정했다고 발표했다. 황 CEO가 물러난 지 11일 만이다. 이사회는 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 듣고 그의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했다고 밝혔다.

황 CEO는 혼외관계를 인정하고 사과한 뒤 물러났다. 공개 성명에서 상대의 이름은 밝히지 않았다. 외신이 상대로 지목한 기술기업 임원 앨리스 황은 중국 정보기관을 위해 활동했다는 의혹을 받고 있다. 로이터는 이 의혹을 독립적으로 확인하지 못했다고 밝혔고, 중국 정부는 의혹을 부인했다.

엔비디아는 31.48% 오른 165.05달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 171.50달러까지 올라 상승률이 36%를 넘었다. 나스닥종합지수는 1471.82포인트(6.51%) 오른 24089.56, 필라델피아 반도체지수는 1179.46포인트(14.03%) 오른 9588.05에 마감했다. 마이크론은 19.04% 오른 707.70달러, SK하이닉스 ADR은 20.00% 오른 124.28달러였다. 모두 20일 하루 낙폭보다 더 많이 올랐다.

로이터통신은 같은 날 미국 상무부가 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드 인터내셔널을 수출통제 명단(엔티티 리스트)에 올렸다고 보도했다. 앨리스 황이 임원으로 있던 회사다. 미국 수출관리규정의 적용을 받는 품목을 메가스피드에 공급하려면 미국 정부의 허가가 필요하다. 미 상무부와 법무부는 2024년부터 이 회사의 수출통제 위반 가능성을 조사해 왔다.

엔비디아 급반등과 메가스피드 제재 소식은 모두 국내 장이 끝난 뒤 나왔다. 24일 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 변수가 된다.

◆4분기 영업익 100조원 넘어도…시장 기대치는 129조원

이승조 다인인베스트먼트 대표는 “삼성전자를 30만원 이상에 물리신 분, SK하이닉스를 200만원에 물리신 분들은 3년 동안 그 단가가 안 온다고 마음을 비우라”고 말했다. 당장 손절하기보다 위험 관리에 집중하라는 뜻이다.

이 대표는 내년 1월 삼성전자의 4분기 잠정실적 발표를 분기점으로 꼽았다. 영업이익이 100조원을 넘고 미국·중국 등 해외 투자를 늘리는 계획이 함께 나와야 주가 흐름이 바뀔 수 있다는 설명이다. 그는 두 종목 가운데 삼성전자를 더 높게 평가했고, 발표일은 1월 7일이나 8일로 예상했다.

영업이익 100조원은 삼성전자가 이미 넘어선 기준이다. 3분기 연결 영업이익은 107조4000억원으로, 전 분기보다 20% 늘며 역대 최대를 기록했다. 4분기에 100조원을 넘기더라도 3분기보다 줄면 시장은 실적이 꺾였다고 볼 수 있다.

시장 기대치는 이보다 훨씬 높다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 4분기 연결 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 24일 기준 129조486억원이다. 10월 8일 115조7468억원에서 약 13조3000억원 올랐다.

23일 종가 기준 삼성전자를 30만원에 산 투자자는 원금 회복까지 69%, SK하이닉스를 200만원에 산 투자자는 84%의 상승이 필요하다. 기사 이해를 돕기 위해 생성한 AI 이미지

한국투자증권이 이달 3일 내놓은 전망치 123조3000억원보다도 높다. 주가는 떨어지는데 실적 눈높이는 계속 올라간 셈이다. 1월 발표에서 넘어야 할 기준도 그만큼 높아졌다.

실적이 전망치를 웃돌고 투자 계획까지 나오면 최근 주가 하락이 지나쳤는지 다시 따져볼 계기가 될 수 있다. 발표 시점의 반도체 업황과 미국 증시 흐름도 주가를 움직이는 변수다.

◆평균단가 낮춰도 확정된 손실은 남는다

이 대표는 분할매매도 대응법으로 제시했다. 보유 물량의 30%를 팔았다가 더 낮은 가격에 다시 사는 방식이다. 매매가 번거롭다면 그대로 들고 기다리는 것도 방법이라고 했다.

이 방식에도 비용이 따른다. 삼성전자 100주를 30만원에 산 투자자가 30주를 17만7500원에 팔면 그 30주에서 367만5000원의 손실이 확정된다. 이후 더 싼 값에 30주를 다시 사면 평균매입단가는 내려간다. 그래도 확정된 손실은 그대로 남는다.

판 직후 주가가 오르면 더 비싸게 되사야 한다. 매매를 반복할수록 수수료와 세금도 쌓인다. 평균단가를 낮추는 것과 원금을 되찾는 것은 별개다.

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