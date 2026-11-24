중대범죄수사청(중수청) 출범 이후 6주간 경찰이 중수청에 통보한 중대범죄 4878건 가운데 실제 이첩된 사건은 10건(0.2%)으로 집계됐다. 경찰은 이첩 과정에서 중수청과 이견은 없었다고 밝혔다. 김종철 신임 경찰청장은 23일 취임하며 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위를 끝까지 추적하겠다고 밝혔다.

중대범죄수사청(중수청) 출범 이후 6주간 경찰이 중수청에 통보한 중대범죄 4878건 가운데 실제 이첩된 사건은 10건(0.2%)으로 집계됐다. 뉴스1

◆중수청, 경찰 통보 4878건 중 10건 이첩

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 23일 정례간담회에서 “12일 기준 4878건을 (중수청에) 통보했고 14건에 대한 이첩요청을 받았다”고 밝혔다. 이 가운데 10건은 중수청에 이첩됐고, 1건은 경찰이 계속 수사하기로 했다. 나머지 3건은 두 기관이 협의 중이다.

새 형사사법체계에 따라 경찰은 부패·경제·마약·사이버·법왜곡 등 7대 중대범죄를 인지하면 3일 안에 중수청에 통보해야 한다. 중수청이 이첩을 요청하면 정당한 사유가 없는 한 사건을 넘겨야 한다.

금융권 해킹 사고의 경우 금융위원회가 중대범죄에 해당한다고 판단해 경찰이 중수청에 통보했다. 중수청은 경찰 수사가 상당 부분 진행된 점과 국제공조 등을 고려해 사건을 넘겨받지 않았다.

경찰은 이첩 과정에서 중수청과 이견은 없었다는 입장이다. 홍 본부장은 “중수청은 시행령에 따라 이첩을 요청하는 것이고 저희는 진행 상황을 감안해서 서로 내용을 주고 받는다”며 “경찰은 이첩하기 전까지 수사를 진행하고 있고 걱정하지 않아도 된다”고 했다.

경찰은 중수청과 함께 추진하는 내란특수본부 출범 준비도 막바지에 접어들었다고 설명했다. 홍 본부장은 “운용체계와 세부적으로 어떻게 진행할지 협의 중”이라고 말했다.

◆김종철 경찰청장 취임…“시험 자체의 공정성은 중대한 가치”

김 청장은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 취임식에서 “정당한 경쟁과 합의된 질서를 저해하는 반칙과 특권, 비리와 불공정은 대다수 선량한 국민을 분노케 하는 중범죄”라며 “법망을 피해서는 어떠한 이득도 얻을 수 없다는 자명한 이치가 뿌리내리도록 하겠다”고 밝혔다. 2024년 12월 비상계엄 이후 1년11개월 만에 경찰청장 체제가 완성됐다.

김 청장은 취임식에 앞서 기자들과 만나 “시험 자체의 공정성은 중대한 가치”라고 강조했다. 대학수학능력시험 부정행위와 관련해 고소·고발이나 수사의뢰가 접수된 사건에 엄정하게 대응하고, 다른 국가·자격시험에서도 부정행위가 드러나면 “끝까지 추적해 사실관계를 밝히고 사법조치하겠다”고 했다.

김 청장은 취임사에서 토착비리와 기술유출, 마약, 피싱, 불법사금융 등도 끝까지 추적하고 범죄수익을 환수해 피해 회복에 나서겠다고 밝혔다. 관계성 범죄에는 특단의 대책을 마련하고, 불특정 다수를 겨냥한 이상동기 범죄에는 과학적 분석과 공동체 협력을 통해 대응하겠다고 했다. 경찰청은 여성·청소년 관련 정책과 수사를 담당하는 여성청소년국을 신설할 예정이다.

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