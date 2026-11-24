서울시가 건립 100년을 맞은 옛 서울시청사인 서울도서관을 개방형 독서공간과 키즈라운지 등을 갖춘 복합 문화·관광공간으로 재구성한다. 서울도서관은 1926년 건립된 옛 서울시청사를 개조해 2012년 문을 열었다. 옛 청사 건물은 국가등록문화유산 제52호다.



시는 청사의 역사적·건축적 가치를 보존하면서 시민들이 자유롭게 머물며 다양한 활동을 즐길 수 있도록 서울도서관을 새 단장한다고 23일 밝혔다. 설계공모 대상은 서울도서관 지상 1~4층과 서울시청 지하 3층 보존서고 등 총 7556㎡다. 설계자는 △문화유산의 상징성과 관광 기능을 연계한 서울 대표도서관으로의 기능 확장 △시민 친화적 참여형 스마트 라이브러리 구현 △독서환경 개선과 운영 효율성을 위한 공간 디자인 등 3가지 핵심 과제에 관한 계획을 제시해야 한다.



시는 도서관의 외관과 창호는 문화유산 보존 원칙에 따라 유지하되 내부는 변화한 도서관 이용 환경과 다양해진 시민 수요에 맞춰 손볼 계획이다. 옛 청사의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있는 공간도 마련한다.



지상 자료실 장서 일부는 지하 3층 서고로 옮긴다. 확보한 공간에는 낮은 서가를 배치해 개방감과 이용 편의성을 높일 계획이다. 가족 단위 이용자를 위한 ‘키즈라운지’와 강연·교육·소규모 모임 등에 사용할 수 있는 ‘오픈 강연장’ 등도 마련한다. 강연장에는 이동식 가구와 가변형 벽체를 설치하는 한편 장애인 등 이용자가 불편 없이 이용할 수 있도록 유니버설디자인을 적용한다. 무인 대출·반납 시스템을 확대하고 디지털 기술과 체험 콘텐츠를 결합한 가변형 복합공간을 조성한다.



리모델링 설계공모는 24일 시작한다. 현장설명회는 다음 달 7일 서울갤러리 워크숍룸에서 개최하며 참가 등록은 내년 1월11일 오후 5시까지 설계공모 누리집 ‘프로젝트 서울’에서 받는다. 작품 접수 기간은 내년 1월 22∼26일이다. 시는 두 차례 심사를 거쳐 내년 2월26일 당선작을 발표할 예정이다. 시는 당선자에게 설계용역 계약 우선협상권을 주고 2~5등 입상자에게는 총 1억원의 보상금을 지급한다. 공사는 2028년 4월에 착수해 2029년 6월 마무리할 계획이다.

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