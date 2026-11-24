서울 성동구가 치매 당사자와 가족들이 직접 만든 특별한 기억굿즈를 선보이는 ‘성동상회-성수동 기억잡화점’ 팝업스토어를 연다.



23일 구에 따르면 이번 행사는 치매 당사자와 가족들이 직접 상품을 만들고 팝업스토어 운영에 참여하며 사회참여의 기회를 넓히는 자리다. 지역 주민들과 자연스럽게 소통하면서 치매에 대한 편견을 줄이고, 치매가 있어도 지역사회 안에서 자신의 역할을 이어갈 수 있다는 긍정적인 인식을 확산하기 위해 마련됐다.



성동상회는 치매 당사자를 보호의 대상으로만 보지 않고 사회활동에 참여하고 자신의 역할을 이어가는 주체로 바라보는 참여형 치매친화사업이다. 치매환자 가족과 경도인지장애 및 초로기 치매 당사자 등 16명이 참여해 지난 5월부터 기억굿즈를 직접 제작하고 팝업스토어 운영을 준비해 왔다.



팝업스토어는 25일 오전 10시부터 오후 4시까지 성수동 커피로그리는꿈협동조합 1층 ‘카페 수다’에서 열린다. 행사장에서는 참여자들이 직접 만든 기억굿즈를 전시하고, 방문객이 참여할 수 있는 ‘굿즈 만들기 체험’, ‘치매 OX 퀴즈’, ‘시간여행 사진관 인생네컷’ 등 다양한 프로그램을 운영한다. 각 부스 체험을 마친 방문객에게는 성동상회 참여자들이 직접 만든 기억굿즈를 증정한다.



유보화 성동구청장은 “이번 팝업스토어가 치매에 대한 편견을 줄이고, 치매가 있어도 지역사회 안에서 자신의 역할을 다하며 함께 살아갈 수 있다는 인식을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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