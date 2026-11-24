올해 서울 시내 4성급 이상 호텔에 부과된 교통유발부담금이 지난해보다 29억원 줄어든 것으로 나타났다. 교통유발부담금은 교통 혼잡을 유발하는 일정 규모 이상 시설물의 소유자에게 매년 부과하는 부담금이다. 정부가 최근 ‘도시교통정비 촉진법 시행규칙’을 개정해 호텔에 적용되는 교통유발계수를 낮춘 데 따른 것이다.



23일 서울시에 따르면 시는 이달 5일 정부의 시행규칙 개정 내용을 반영한 ‘서울시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례’ 일부개정안을 입법예고했다. 개정안은 관광숙박시설 가운데 4성급 이상 호텔과 가족호텔, 휴양콘도미니엄에 적용하는 교통유발계수를 2.62에서 1.64로 낮추는 내용을 담고 있다. 시는 25일까지 시민 의견을 받는다.

올해 서울 시내 4성급 이상 호텔 77곳에 부과된 교통유발부담금은 약 49억원으로 지난해(약 78억원)보다 37% 감소했다. 서울에서는 건물 각 층 바닥면적의 합계가 1000㎡ 이상인 시설물이 원칙적인 부과 대상이다. 부담금은 시설물 각 층 바닥면적의 합계에 단위 부담금과 시설 종류별 교통유발계수를 곱해 산정한다. 다른 조건이 같다면 계수가 2.62에서 1.64로 낮아질 경우 부담금도 약 37% 줄어든다.

실제 서울 시내 호텔 가운데 교통유발부담금을 가장 많이 내는 중구 소공동 롯데호텔은 약 4억원이던 부담금이 올해 1억5000만원으로 감소했다. 다른 호텔 등 개별 시설의 실제 고지액에는 교통유발계수 조정 외에도 주차장 유료화, 통근버스 운영 등 감축 프로그램 참여에 따른 경감 요인이 함께 반영될 수 있다.



중고자동차 매매장의 실내 전시시설에는 별도의 낮은 교통유발계수가 신설됐다. 종전에는 자동차 매매장과 동일한 1.49를 적용했으나 정부가 실내 전시시설을 별도로 분류하면서 서울시 조례 개정안에도 0.43이 신설됐다. 기존보다 약 71% 낮은 수치다. 이에 따라 서울 시내 해당 시설에 대한 부담금은 종전 5억원 안팎에서 1억4000만원으로 70% 이상 줄었다.



반면 서울 시내에서 이번 조정에 따라 혜택을 받는 전통시장은 없는 것으로 나타났다. 개정안에 따라 ‘그 밖에 대규모 점포’에 적용되는 서울시 교통유발계수가 10.92에서 1.81로 낮아졌지만 유통산업발전법상 대규모 점포 요건인 매장 면적 합계 3000㎡ 이상을 충족하는 시장이 없기 때문이다. 서울에서 가장 규모가 큰 경동시장도 해당 매장 면적이 약 2500㎡ 수준이다. 서울시 관계자는 “시는 이미 계수 1.81을 적용하고 있다”고 설명했다.



이번에 조정된 교통유발계수는 이미 올해 부담금 부과에 반영됐다. 교통유발부담금 부과 기간은 전년 8월1일부터 당해 연도 7월31일까지다. 이 기간을 기준으로 산정해 매년 10월 납부하도록 하고 있다.



서울시 관계자는 “상위 시행규칙 개정으로 주요 시설물의 교통유발계수가 조정·신설돼 이를 조례에 반영했다”며 “시설별 교통유발 정도에 맞춰 부담금을 산정해 관광업계와 소상공인 등의 부담을 줄일 수 있을 것”이라고 말했다.

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