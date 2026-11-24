정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

①김민석 “조희대 탄핵에 모든 역량 집중”

더불어민주당 김민석 대표는 23일 “당은 조희대 대법원장 탄핵 문제와 이재명 정부의 성공, 민생에 모든 역량을 집중해 가겠다”고 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 자리하고 있다. 뉴시스

김 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “조 대법원장의 헌법과 법률 위반에 의한 탄핵 사유는 차고도 넘친다”며 이같이 말했다.

이어 “이미 누적된 탄핵 사유를 잘 정리해서 탄핵 소추 추진단을 중심으로 당 내외의 의견을 모아서 탄핵안을 준비하고 발의하고 처리해 갈 것”이라고 했다.

김 대표는 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 2심 판결 중 일부를 대법원이 무죄 취지로 파기 환송한 것에 대해선 “이번 한덕수 판결에 대한 국민적 비판 또한 매우 광범하다”며 “무엇보다 계엄 선포 전의 행위를 무죄로 하고 행위 규범이라 제시한 부분은 두고두고 비판받을 것”이라고 강조했다.

②장동혁 “조희대 탄핵, 李대통령 재판 재개 마중물”

국민의힘 장동혁 대표는 23일 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추안의 12월 내 처리 방침을 정한 데 대해 “탄핵안을 처리한다면 이 정권이 끝날 것”이라며 “조 대법원장 탄핵이 이재명 재판 재개의 마중물이 될 것”이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “조 대법원장 탄핵은 이재명 정권의 자폭 탄핵이다. 민주당이 정권 자멸로 가는 축지법을 쓰고 있다”며 이같이 밝혔다.

이어 “(민주당이) 레고 조립하듯 탄핵 사유를 억지로 끼워 맞추고 있다. 탄핵 사유조차 찾지 못하는 깡통 탄핵”이라며 “대법원장 직무 정지와 인사권 정지만으로도 의미가 있다고 한다. 이재명 재판 재개를 막기 위한 방탄 탄핵임을 자백한 것”이라고 주장했다.

그러면서 “범죄자 대통령의 재판 재개를 막기 위해 대법원장 탄핵을 공포탄으로 쏘겠다는 것 자체가 국헌 문란이고 내란 행위”라며 “결국 최종 목표는 이재명 탈옥이다. 이 대통령을 감옥에서 꺼내기 위한 탈옥 탄핵”이라고 비판했다.

③중폭개각에 與 “활력 더할 인선 환영” 野 “레임덕 인사”

이재명 대통령이 23일 단행한 외교·안보라인 등 중폭 개각을 놓고 여야가 엇갈린 평가를 내놨다. 더불어민주당은 “국익을 지키고 국민 일상에 변화를 더할 인선”이라고 환영한 반면, 국민의힘은 청와대 참모와 여당 핵심 인사를 주요 부처 수장으로 옮긴 전형적인 ‘회전문·보은 인사’라고 비판했다.

민주당 전은수 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 “외교·안보 실용성과 전문성을 살리고, 국민 안전과 지역 성장, 문화 정책에 새 활력을 더할 인선을 환영한다”며 “청문회에서 후보자들이 각자의 경험을 어떤 정책으로 실현할지 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.

반면 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 이번 인사와 관련해 “이재명정부에 사람이 없어도 이렇게 없나 하는 생각이 든다”면서 “대단히 실망스럽다. 한마디로 임기 말 레임덕 인사”라고 혹평했다. 박성훈 수석대변인은 논평에서 “국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한 전형적인 ‘회전문·보은 인사’이자, 청와대 인력풀의 처참한 한계만 확인시켜 준 ‘돌려막기 인사’”라고 비판했다.

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