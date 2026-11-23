우크라이나가 북아프리카 리비아 동부 벵가지에 정박해 있던 러시아 군함을 공격했다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일(현지시간) 엑스(X)에 “우크라이나군이 러시아 초계함을 격침시킨 작전에 자체 제작한 해상 드론 7대를 투입했다”며 “러시아의 전쟁에 대한 모범적인 우크라이나 작전”이라고 밝혔다.

침몰한 러 초계함 리비아 벵가지 해군기지에 정박한 러시아 초계함의 폭발 전후 모습을 담은 위성사진. 지난 21일(현지시간) 항구 북쪽 부두에 정박해 있던 함정(위 사진)이 22일에는 침몰해 있다. 민간 인공위성 업체 반토르 제공, 로이터연합뉴스

젤렌스키 대통령은 이어 “두 번째 공격 목표는 러시아 건화물선 ‘MV 앙가라호’였다. 적은 이 선박을 무기 수송에 사용했다”고 적었다. 그러면서 “우리는 지정된 해역에서 작전을 계속하고 있다”며 “러시아의 침략에 대응하고 있으며, 우크라이나 무기 개발을 지원하고 있다”고 덧붙였다.



앞서 군벌 칼리파 하프타르가 이끄는 리비아국민군(LNA)의 지지를 받는 리비아 동부 정부 측은 전날 벵가지 해군기지에서 러시아 해군 초계함 메르쿠리호가 심하게 파손됐으며 기지 시설에 화재가 발생했다고 전했다. 몇 시간 뒤 동부 정부 측은 “저녁 벵가지 앞바다에서 폭발물을 실은 해상 드론이 상선을 공격했다”고 공개했다. 이들은 리비아 서부 우크라이나군이 운영하는 기지에서 여러 대의 해상 드론이 러시아 군함을 향해 발사된 것으로 파악됐다고 설명했다.



이후 해당 공격이 우크라이나에 의한 것이라는 추측이 나왔는데, 젤렌스키 대통령이 이를 시인한 것이다. 메르쿠리호는 1800t급으로, 하프타르 세력과 러시아 간 해상 협력 협정에 따라 연료 보급을 위해 벵가지에 정박했으며, 이후 러시아로 복귀할 예정이었다.



이번 러시아 선박 피격은 우크라이나군이 전선을 북아프리카로 확대하고 있다는 신호로 해석될 수 있다.



리비아로서는 러시아·우크라이나 전쟁에 휘말릴 위험에 처했다. 리비아는 독재자 무아마르 카다피 축출 후 유엔의 공식 인정을 받는 국민통합정부(GNU)와 LNA이 지지하는 동부 정부로 나뉘어 주도권 다툼을 벌이고 있다. 동부가 러시아와 긴밀한 관계를 맺은 상황에서 국민통합정부가 우크라이나군의 공격을 지원한 것으로 드러날 경우 양측 갈등이 격화할 수 있다.

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