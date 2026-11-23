전북 남원 지역 공공 전기차 충전 시설 상당수가 민간 운영업체의 전기요금 미납으로 가동을 멈추면서 시민과 관광객의 불편이 커지고 있다. 남원시는 대체 충전 시설 설치에 나서는 한편 기존 사업자와의 업무협약 해지 절차를 밟기로 했다. 하지만 사업자 선정 당시 경영 상태를 심사했음에도 장기간 운영 중단 사태를 사전에 막지 못한 만큼 선정과 사후 관리 체계를 점검해야 한다는 지적도 나온다.

23일 남원시에 따르면 민간업체 ㈜이지차저(EZ Charger)가 운영하는 전기차 충전 시설 50대 중 45대가 전기료를 미납해 장기간 가동 중단된 상태다. 이들 시설은 전기료 체납이 장기화하면서 지난해 11월부터 단전되기 시작했고, 올해 7월에는 가동 중단 시설이 45대로 늘었다. 전체 체납액은 2억원을 넘어선 것으로 파악됐다.

전북 남원 지역 공공 전기차 충전 시설 상당수가 민간 운영업체의 전기요금 미납으로 가동을 멈추자 남원시가 이를 안내하고 일반 차량도 주차 가능하다는 안내문을 부착했다. 남원시 제공

해당 시설은 2023년 업체가 남원시와 협약을 맺고 국가 보조금을 지원받아 관내에 충전 시설 50대를 설치한 뒤 이듬해부터 운영해 왔다. 그러나 운영을 시작한 지 얼마되지 않아 2025년 11월 전기료 체납으로 시설이 하나둘 멈춰 섰고, 현재는 설치된 충전 시설 대부분이 사실상 무용지물이 된 셈이다.

충전 시설 설치 사업은 기후에너지환경부와 한국환경공단이 국비를 지원하고, 지자체는 부지를 제공하는 방식으로 추진했다. 남원시는 사업 제안서를 접수한 뒤 선정위원회를 통해 사업자의 경영 상태 등을 심사해 운영업체를 선정했지만, 업체의 경영 상황 악화와 전기요금 미납에 따른 대규모 단전 사태까지는 예상하지 못한 것으로 파악됐다. 당시 남원을 비롯한 전북 지역은 전기차 보급 규모가 상대적으로 작아 수익성이 낮다는 이유로 민간업체들이 사업 참여를 꺼리는 상황인 것으로 전해졌다.

업무협약에 따라 전기요금 납부와 시설 운영·유지관리 책임은 사업자에게 있다. 이에 시는 충전 시설 운영이 지난해 11월부터 중단되자 사업자에게 네 차례에 걸쳐 미납 요금 납부와 정상화를 요구했다고 밝혔다. 협약 이행이 어려우면 계약 해지도 검토할 수 있다는 점을 통보했으며, 올해 7월 한국전력공사를 통해 단전 사실을 확인했다. 기후에너지환경부와 한국환경공단에도 여러 차례 공문을 보내 운영 중단 시설의 처리와 대체 설치 방안을 협의해 왔다.

남원시 관계자는 “업체에 여러 차례 정상 운영을 촉구했지만, 별다른 조치가 없었고 최근에는 사실상 연락마저 끊겼다”고 설명했다.

하지만 민간업체의 경영난이나 관리 소홀로 치부하기에는 시민 편의를 위해 국고보조금까지 투입한 공공 기반 시설이 장기간 방치됐다는 점에서 관리 책임 논란이 불가피하다.

문제는 이지차저의 충전시설 운영 중단이 남원에만 국한되지 않았다는 점이다. 인천에서도 올해 7월 기준 이 업체가 운영하는 충전기 700여대 중 70~80%가량이 전기요금 체납 등으로 가동을 멈췄다. 전국 지자체와 협약을 맺고 공공 충전 기반 시설을 확충해 온 업체의 경영난이 지역 주민들의 충전 불편으로 이어지고 있는 것이다.

이 같은 상황은 남원 모노레일 사태를 떠올리게 한다. 남원시는 민간투자 방식으로 추진한 남원테마파크 모노레일 사업과 관련해 사업자와의 협약 및 행정적 대응 과정에서 문제가 불거져 소송 끝에 400억원대 배상 책임을 졌다. 지연이자 등을 합하면 배상 부담은 500억원 안팎으로 불어났다. 막대한 재정 부담에도 시설 소유권과 활용 문제 등이 해결되지 않아 후유증이 이어지고 있다.

두 사업은 추진 방식과 책임 구조가 다르지만, 민간 사업자에게 공공사업을 맡긴 뒤 행정이 먼저 사업에 제동을 걸거나 운영을 제대로 관리하지 못하면서 결국 시민 불편과 지방재정 부담으로 돌아온다는 점에서 닮은꼴이다. 특히 전기차 충전소의 경우 민간업체의 사업 수행 능력과 재정 상태를 사전에 얼마나 면밀히 검증하고 협약을 체결했는지, 협약 이후에는 운영 실태와 보조금 투입 시설의 관리 상황을 제대로 점검했는지 따져볼 필요가 있다.

전북 남원 지역 공공 전기차 충전 시설을 운영하던 민간 운영업체가 전기요금 미납으로 단전되자 남원시가 부착한 안내문. 남원시 제공

남원시는 연말까지 문제가 해결되지 않으면 업체와의 협약을 해지하고 관리의 직접적인 책임이 있는 기후에너지환경부, 한국환경공단과 협의해 기존 충전시설의 처리 방침을 결정할 계획이라고 밝혔다. 시민 불편을 줄이기 위해 가동이 중단된 시설 인근에 새로운 충전기를 설치하는 방안도 추진할 예정이다.

대체 충전 시설 확충에도 속도를 내 지난해 9월 업무협약을 맺은 아이파킹㈜을 통해 향후 용남시장 주차장 등 18개소에 30대를 추가 설치할 계획이다. 이 경우 남원 지역 충전시설은 시가 그동안 지역별 무공해차 브랜드 사업을 통해 이 업체가 설치한 36대를 포함해 총 66대를 확보하는 셈이 된다.

하지만 협약해지나 대체 시설 설치만으로 사태가 마무리되는 것은 아니다. 이미 투입된 국고보조금의 회수 가능성과 시설의 소유권·활용 방안, 사업자의 계약 위반에 따른 책임 소재 등을 명확히 해야 하기 때문이다. 무엇보다 비슷한 민간사업 부실이 반복되지 않도록 사업자 선정부터 협약 체결, 운영 점검, 사후 관리에 이르는 전 과정을 주무 부처와 함께 점검해야 한다는 지적이다.

남원시 관계자는 “단전된 충전시설 주차면을 일반 주차공간으로 이용하도록 안내하고, 읍면동을 통해 인근 정상 운영 충전시설의 위치도 알리고 있다”고 말했다. 이어 “기존 충전시설 단전으로 이용이 어려워진 장소를 우선 대상으로 삼고, 다른 업체가 정상 운영 중인 곳은 충전 수요와 이용 여건을 따져 추가 설치 여부를 결정할 방침”이라고 말했다.

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