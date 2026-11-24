석탄화력발전소 폐쇄로 고용 불안에 놓인 충남 보령의 발전 비정규직 노동자들이 협동조합을 꾸려 재생에너지 분야 일자리 개척에 나섰다. 태양광발전소 시공과 설비 유지·보수로 수익을 내고 이를 노동자 직무 전환 교육과 고용에 재투자하겠다는 구상이다.



충남도는 최근 예비사회적기업 지정 심사위원회를 열어 보령 발전노동자재생에너지협동조합 등 17곳을 지정했다고 23일 밝혔다.



이번 지정 기업 가운데 발전노동자재생에너지협동조합은 석탄화력발전소 폐쇄에 대응해 지난 8월 설립했다. 태양광발전소 시공·운영과 재생에너지 설비 유지·보수, 전문인력 양성을 주요 사업으로 삼았다. 자립적인 수익 구조를 구축해 산업 전환 과정에서 노동자들의 고용과 생계를 함께 지키는 ‘정의로운 일자리 전환’을 실현한다는 목표다. 이 기업은 지난 9월 보령 지역 공공기관 재생 에너지 유지·보수 시범 사업 용역을 따내 수행 중이다. 고용 노동자는 없지만 내년 6명, 2028년 12명, 2029년 25명으로 점차 늘려간다는 계획을 내놨다.



이번에 지정된 기업에는 지역 자원을 활용해 일자리를 만들려는 업체들도 포함됐다. 홍성의 ‘온기로’는 빈집을 고쳐 지난달 농촌 민박을 열었고 공주의 ‘베일리’는 밤 껍질을 활용한 식물성 인조가죽 원단과 제품을 개발·판매하고 있다.

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