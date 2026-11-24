인천 도심에서 뱃길로 190㎞ 떨어진 서해 백령도에 장사시설을 조성하는 사업이 추진된다. 최북단 도서 지역 내에서 화장을 원하는 주민들의 장례 시간과 비용 증가로 인한 부담을 덜기 위한 것이다.



인천 옹진군은 연내 백령면 주민을 대상으로 장사시설 수요 조사와 함께 대상지를 물색할 계획이라고 23일 밝혔다. 군은 2027년 중으로 부지를 선정하고, 시설 규모 등 기본계획을 수립한다는 구상이다.



인천 육지에서 여객선으로 약 4시간이 걸리는 백령도에는 인천시의료원 백령병원 장례식장이 있지만 화장장 및 봉안당은 없다. 현재 화장 절차를 밟는 유족은 섬을 나와 장사시설인 부평구 인천가족공원에서 장사를 지낸 뒤 유골을 안치하는 게 일반적이다.



기독교 주요 성지순례 명소로 꼽히는 백령도에는 한국 기독교 100년사를 엿볼 수 있는 역사관이 있다. 그만큼 기독교 문화의 뿌리가 깊지만, 과거 매장에서 화장 중심으로 바뀌는 최근 장례문화에 따라 섬 안의 장사시설 필요성이 제기됐다.



군은 다음달부터 부지 선정 등을 위한 백령면 주민 설명회와 수요 조사에 나선다. 약 100억원이 투입될 총사업비 중 70%가량을 국비로 확보할 방침이다. 2029년 착공, 2030년 준공 등 구체적인 일정표는 주민 의견을 수렴해 확정할 계획이다.



한편 지난해 옹진군 관내 사망자 239명 가운데 백령면 주민은 55명(23%)으로, 영흥면(75명)에 이어 두 번째로 많았다.

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