네이버가 물류 전문 자회사 ‘네이버로직스’를 설립하고 배송 인프라 확대에 나선다. 초대 대표에는 배달의민족 운영사 우아한형제들 대표를 지낸 김범준 네이버 최고운영책임자(COO)가 내정됐다.



23일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 최근 물류 자회사를 세우고 명칭을 네이버로직스로 확정했다.



초대 대표에는 배달의민족 운영사 우아한형제들에서 최고기술책임자(CTO)와 대표이사를 역임한 김범준 네이버 최고운영책임자(COO)가 내정됐다.



김 COO가 배달 플랫폼에서 쌓은 기술과 운영 경험을 네이버 쇼핑의 배송 경쟁력 강화에 활용하려는 차원으로 풀이된다. 2024년 1월 네이버에 합류한 김 COO는 네이버 서비스 운영과 기술 전략 등을 총괄해 왔다.



네이버는 연내 출범할 네이버로직스를 중심으로 배송 인프라를 확충하고 쇼핑 서비스와 물류 운영 간 연계를 강화할 계획이다. 앞서 네이버는 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 물류 전문 자회사 설립 계획을 공개했다. 네이버는 자체 쇼핑 서비스인 ‘네이버플러스 스토어’와 ‘N배송’을 중심으로 커머스 사업을 확대하고 있다.

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