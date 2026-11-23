경북 경주시와 포항시가 장애인과 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광약자도 불편 없이 여행할 수 있는 무장애 관광환경 조성에 한데 힘을 모은다.

경주시는 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '2027년 무장애 관광환경 연계성 강화 사업' 대상지에 포항시와 함께 선정됐다고 23일 밝혔다.

경주시가 추진하는 무장애도시 조성사업을 통해 장애인과 비장애인 모두가 안전하고 편리하게 생활하는 모습을 표현한 AI 생성 이미지. 경주시 제공

이번 선정은 2022년 사업 도입 이후 서로 다른 지방자치단체가 공동으로 사업계획을 수립하고 협력해 추진하는 첫 사례라는 점에서 의미가 높다.

무장애 관광환경 연계성 강화 사업은 장애인과 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광약자가 여행 전 과정에서 불편을 겪지 않도록 교통과 숙박, 쇼핑, 관광정보, 체험 등 관광 서비스를 유기적으로 연결하는 사업이다.

사업은 3년간 단계적으로 추진된다. 1차 연도에는 관광 교통환경 개선에 집중하고, 2차 연도에는 관광 기반시설을 정비하며, 3차 연도에는 종합 관광서비스를 확충할 계획이다.

특히 경주시는 역사·문화관광 자원을, 포항시는 해양관광 자원을 각각 활용해 두 지역을 연결하는 관광 코스를 구축하고 관광약자의 이동 편의와 접근성을 높인다는 구상이다.

이를 통해 개별 관광지의 물리적 접근성을 개선하는 데 그치지 않고, 지역 간 이동부터 숙박과 관광, 체험까지 여행 전반의 편의성을 높여 동해남부권을 대표하는 무장애 관광 기반을 확대해 나갈 방침이다.

주낙영 경주시장은 "포항시와의 협력을 통해 관광약자 누구나 지역 간 이동과 여행을 편리하게 즐길 수 있는 무장애 관광환경을 힘껏 조성하겠다"고 말했다.

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