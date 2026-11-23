EBS ‘스페이스 공감’의 신인 뮤지션 발굴 프로젝트‘2026 올해의 헬로루키’의 주인공으로 포스트록 밴드 ‘녹이녹’이 선정됐다.

녹이녹은 지난 20일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 ‘2026 올해의 헬로루키’ 결선에서 Mombrimz, 염소의 뿔 개의 심장, 산만한시선, 산보, Peach Truck Hijackers 등과 마지막 경연을 펼쳐 정상에 섰다. 치열한 예선과 본선을 통과한 이날 참가팀들은 각자의 음악적 개성과 라이브 역량을 선보였다. 이날 공연은 카더가든이 진행을 맡았으며, 지소쿠리클럽, 페퍼톤스, 자우림이 축하공연으로 후배들에게 응원을 건넸다.

사진=EBS 제공

녹이녹은 2000년대의 서정적이고 짙은 감성을 현대적으로 풀어내며 대상의 영광을 안았다. 녹이녹에게는 상금 2,000만 원과 함께 EBS ‘스페이스 공감’의 새해 첫 방송 무대에 서는 기회가 주어진다. 녹이녹은 “값진 상을 받게 돼서 기분이 좋다”며“ 사람과 팀이 성장하는 데는 귀인이 필요하다. 팀원들과 프로그램을 제작한 EBS, 함께해 준 관객들에게 감사하다”라고 벅찬 소감을 전했다.

이번 결선의 심사는 페스티벌 기획자 박정용, 대중음악평론가 김학선·김윤하·정병욱, 뮤지션 선우정아, 실리카겔의 김한주, 언니네 이발관·나이트오프의 이능룡이 맡았다. 특히 2016년 올해의 헬로루키 대상 수상팀인 실리카겔의 김한주가 심사위원으로 참여해 의미를 더했다. 김한주는 심사위원 특별상 시상에 앞서 “심사위원마다 관점은 달랐지만 함께 논의하는 시간이 즐거웠다. 수상 여부와 관계없이 모든 팀의 공연을 감명 깊게 봤다”라며 심사위원단을 대표해 후배 뮤지션들을 격려했다.

이날 우수상은 Mombrimz가, 심사위원 특별상은 산만한시선에게 돌아갔다. Mombrimz는 예선 당시 자신들을 ‘쌍란 루키’로 소개했던 일을 떠올리며, “아침에 쌍란을 만나면 기분이 좋아지는 것처럼 관객들에게 좋은 발견이 된 것 같아 기쁘다”고 말했다. 또 관객이 없는 작은 클럽에서 공연했던 경험을 전하며 “헬로루키를 통해 저희를 찾아주시는 관객이 늘었고 무대의 즐거움을 느끼게 됐다. 앞으로 더 열심히 활동할 계기를 얻었다”며 눈시울을 붉혔다. 산만한시선은 “이제 앨범 만들 수 있습니다. 감사합니다”라는 강렬한 소감으로 기쁨을 전했다.

2007년 첫선을 보인 EBS ‘헬로루키’는 국카스텐, 장기하와 얼굴들, 실리카겔, 한로로 등을 배출한 신인 뮤지션 발굴 프로젝트다. 신인들에게 라이브 무대와 관객을 만날 기회를 제공하며 한국 인디 음악계의 등용문으로 자리 잡았다. 4년 만의 귀환을 알린 올해는 총 2028팀(중복 지원 포함)이 지원하며 변함없는 위상을 입증했다. 다섯 차례 예선을 통해 선발된 총 10팀과 와일드카드 2팀이 본선에 올랐다. 최종 결선에 오른 여섯 팀은 각자의 음악으로 관객과 만났고, 역대 수상팀은 축하공연과 심사로 함께하며 신인 발굴 무대의 의미를 이어갔다.

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