만취 상태로 승용차를 몰다 청소차를 들이받은 배우 고경표가 사고 발생 9일 만에 경찰에 출석해 고개를 숙였다.

음주운전 혐의를 받는 배우 고경표가 23일 오후 서울 마포경찰서에 피의자 신분으로 출석해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

고경표는 23일 오후 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울 마포경찰서에 모습을 드러냈다. 경찰서에 들어서기 전 취재진과 만난 그는 “그동안 여러분께 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드린 점에 대해 정말 무책임한 모습이었다”며 “죄송하다는 말밖에 할 수 없어 정말 죄송하다”고 말했다.

당시 음주량을 묻는 질문에는 “많이 마신 걸로 기억한다”며 “조사에 성실히 임하겠다”고 답했다. 이어 “따로 소명할 것은 없다. 제가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각”이라고 밝혔으며 대리운전을 부르지 않은 이유에 대해서는 “경찰 조사 때 말씀드리겠다”고 말을 아꼈다.

사고로 다친 환경미화원과 관련해서는 “직접 만나 사과드렸다”며 “오히려 저를 걱정해주시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 전했다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 채 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 당시 측정된 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08% 이상이었으며 일부 보도에서는 0.150%로 전해졌다. 동승자는 없었으나 이 사고로 청소업체 소속 60대 환경미화원 1명이 경상을 입고 차량 일부가 파손됐다.

경찰은 사고 관련 영상을 확보해 경위를 파악하고 있으며 교통사고처리특례법상 치상 혐의 추가 적용 여부도 검토 중이다.

고경표는 사고 이튿날인 15일 SNS 사과문을 통해 음주운전 사실을 인정하고 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 고개를 숙인 바 있다. 당시 소속사 씨엘엔컴퍼니 역시 사과 입장을 냈으며 고경표는 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다.

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