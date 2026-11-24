대만 남방흰코뿔소 '아리랑'. 류푸여행그룹

대만에서 태어나 자란 몸무게 2t의 남방흰코뿔소 ‘아리랑’이 번식을 위해 한국으로 온다.

현지에서 ‘한국 사위’라는 애칭으로 불리며 인기를 얻은 아리랑은 오는 24일 경기 용인 에버랜드로 이동해 새로운 번식 활동에 나설 예정이다.

대만 류푸여행그룹은 23일 기자회견을 열고 산하 류푸춘 테마파크에서 태어나 자란 15세 수컷 남방흰코뿔소 아리랑을 번식을 위해 에버랜드로 보낸다고 밝혔다.

2011년 6월 9일 태어난 아리랑의 체중은 약 2000㎏이다. 2021년 일본으로 이동한 남방흰코뿔소 엠마의 체중 702㎏과 비교하면 약 2.8배에 달한다.

류푸 측은 아리랑의 이동이 대만 역사상 단일 동물 가운데 체구와 체중이 가장 큰 준위협종(NT·Near Threatened) 동물의 국외 이동 사례라고 설명했다.

남방흰코뿔소는 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 가까운 미래에 멸종위기에 처할 가능성이 있는 준위협종으로 분류된다.

2024년 말 기준 아프리카 야생에 서식하는 남방흰코뿔소는 약 1만5752마리로 추산된다. 이는 전년보다 1712마리 감소한 수치다. 류푸춘에는 현재 남방흰코뿔소 22마리가 살고 있다.

황재호 주타이베이한국대표부 대표. 주타이베이한국대표부

아리랑의 한국행은 단순한 동물 이동을 넘어 국제적인 종 보전 협력이라는 의미도 갖는다.

류푸 측은 이번 혈연 교류를 통해 흰코뿔소 개체군의 유전적 다양성을 높이고 근친 번식 위험을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 대만의 국제적인 야생동물 보호 활동 참여를 이어가는 계기로 삼겠다는 취지도 밝혔다.

한국행을 위한 준비도 진행됐다. 류푸 측은 아리랑의 체형에 맞춰 운송 상자를 특별 제작했으며, 출발 6개월 전부터 운송 준비와 사전 훈련에 들어갔다고 설명했다.

황재호 주타이베이한국대표부 대표는 아리랑의 한국행이 전시 목적의 동물 교환을 넘어 흰코뿔소의 유전적 다양성 확보와 한국·대만 간 생태계 보호 협력, 양국 미래 세대의 정서적 공감대 형성을 위한 문화·교육 교류라는 의미가 있다고 밝혔다.

황 대표는 아리랑에게 자손 번창을 기원하는 의미로 대추와 밤을 선물했으며, 한국에 도착하면 에버랜드를 찾아 아리랑을 만나겠다는 뜻도 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지