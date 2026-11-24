국내 증시가 어두운 골자기를 벗어나지 못하고 있다. 지난주 코스피 지수가 5000포인트를 사수하지 못한데 이어 다음날인 23일에도 지수가 급락하며 4500포인트까지 주저 앉았다. 증시가 계속 하락하면서 시장 일각에서는 증시 하락을 부추길 수 있다며 공매도 전면 금지 등 추가 정책을 요구하는 모습이다. 한편 지난해 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 남녀 임금격차가 가장 높은 1위로 한국이 이름을 올렸다.

◆또 검은 월요일...공매도 전면금지 목소리 확산

미국 기술주 폭락으로 코스피가 23일 또 다시 뒷걸음질했다. ‘9천피’(코스피 9000)를 넘겼던 코스피는 어느덧 절반 수준으로 쪼그라들었고, 코스닥도 2년 만에 최저치를 찍었다. 정부가 전날 내놓은 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비 착수 등 대책 기대감과 증시 추가 하락 공포심이 교차하며 투자자들의 혼란이 커지고 있다.

23일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 증시 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 161.42포인트(p)(3.31%) 하락한 4708.54로, 코스닥은 전일 대비 10.23포인트(p)(1.58%) 하락한 635.45로 마감했다. 뉴스1

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 161.42포인트(3.31%) 내린 4708.54에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 최저치로, 그간 상승분을 모두 반납하고 연초 수준으로 되돌아왔다. 지난 6월22일 기록한 종가 최고점(9114.55) 대비해선 48.34%나 떨어졌다.

이날 국내 증시 하락은 예견됐다. 인공지능(AI) 투자 과잉 우려가 이어지는 가운데 최근 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들로 엔비디아 주가가 폭락하며 AI 관련 주들의 주가가 연쇄적으로 급락하고 있어서다. 이 여파로 지난 20일(현지시간) 미국 증시가 크게 하락했고, 국내 증시엔 ‘블랙 먼데이’ 공포심이 확산했다. 이에 정부는 전날 긴급 시장상황점검회의를 열고 증안펀드 가동 준비 착수를 골자로 한 안정화 대책을 발표하며 시장 안정화에 나섰다.

일각에선 이번 사태가 2000년 ‘닷컴버블’과 비슷한 흐름을 보인다는 분석도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) ‘AI 거품은 이미 터졌는가’라는 제목의 칼럼을 통해 “최근 몇 주 AI 주식 매도세는 닷컴버블 붕괴와 놀랄 만큼 비슷하다”고 분석했다. 그러면서 데이터센터와 여기에 쓰이는 칩을 둘러싼 ‘미니 버블’은 이미 터졌다며 한국을 지적하기도 했다.

국내 증권가에서도 코스피가 4000 초반까지 떨어질 수 있다는 분석을 내놓았다. 키움증권은 최악의 경우 코스피가 4200대, 신한증권은 4500선까지 밀릴 수 있다고 추정했다.

다만 코스피가 이미 과매도 구간에 진입한 만큼, 반등 가능성에 무게를 실어야 한다는 분석이 우세한 분위기다. 이날 국내 대형 반도체주 주가 낙폭이 미국 기업들에 비해 상대적으로 제한된 가운데 정부가 전날 가동 추진 의사를 밝힌 증안펀드에 대한 기대감이 반영됐다는 평가도 나온다. 국내 ‘반도체 투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 각각 3.06%, 2.52% 하락했다.

김대준 한국투자증권 연구원은 “이미 코스피는 펀더멘털(기초 체력) 대비 과도하게 빠졌다”며 “증안펀드 등 각종 정책이 준비되는 만큼 투자 관점에서 저점 매도보다 기존 포지션을 보유하는 전략이 유리하다”고 조언했다. 이경민 대신증권 연구원도 “정부의 증안펀드 관련 움직임이 투자심리 안정 요인으로 작용했고, 11월1~20일 반도체 수출로 견조한 반도체 업황이 재확인된 점도 긍정적으로 작용했다”고 설명했다.

시장에선 공매도 전면 금지 등 정부의 추가 대책을 요구하는 목소리도 커지고 있다. 다만 이번 급락을 이유로 금융당국이 공매도를 다시 전면 금지하기는 어려울 것이라는 시각이 지배적이다.

한지영 키움증권 연구원은 공매도 금지에 대해 “모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입 추진에 부담으로 작용할 수 있다는 점을 유의해야 한다”며 “공매도를 다시 금지하면 단기적인 매도 압력 완화 효과보다 외국인의 시장 접근성에 대한 우려와 정책 신뢰 훼손이 부각될 가능성이 있다”고 지적했다.

공매도 금지가 실질적으로 주가 하락을 막는 데 효과가 있는지에 대한 의문도 크다. 2023년 자본시장연구원이 발표한 ‘공매도 규제효과 분석’ 보고서에 따르면 코로나19 당시 공매도 전면 금지 조치는 주가 급락을 억제하는 효과를 내지 못했다. 오히려 가격 효율성이 일관되게 떨어지고 변동성과 극단적 수익률 발생빈도가 증가하는 것으로 나타났다.

◆여전히 차이 큰 남녀 임금...육아휴직 등이 영향

한국의 남녀 임금격차가 지난해 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 1위를 기록했다. 소득 하위 10% 구간에서는 남녀 임금격차가 8년 만에 가장 크게 벌어졌다. 여성들이 출산·육아 등으로 경력이 단절된 이후 재취업 과정에서 고용의 질이 낮아진 영향으로 풀이된다.

23일 OECD 소득 통계를 보면, 지난해 한국 여성은 남성보다 27.8% 임금이 적은 것으로 나타났다. 여성 임금이 남성의 72.2% 수준이라는 의미다. 이는 지난해 통계가 공개된 OECD 13개 회원국 중 1위다. 한국의 남녀 임금격차는 2000년 이후 1위를 유지하고 있다.

남녀 임금격차 2위는 일본(20.1%)으로 한국보다 7.7%포인트(p) 낮았다. 20%를 넘어선 건 한국과 일본이 유일하다. 순위가 가장 낮은 콜롬비아(2.6%)는 이 격차가 3%도 채 되지 않았다. 한국의 남녀 임금격차는 2015년 37.2%에서 꾸준히 좁혀져 2023년(29.3%) 20%대에 진입했으나, OECD 회원국 중에서는 여전히 큰 셈이다.

이 격차는 고임금 구간에서 좁혀졌지만 저임금 구간에서는 확대됐다. 지난해 한국의 하위 10% 임금 기준선에서 남녀 격차는 8.9%로 2017년(10.6%) 이후 8년 만에 가장 높았다. 반면, 상위 10% 임금 기준선의 남녀 격차는 30.7%로 전년(32.3%)보다 1.6%포인트 축소됐다. 전체 상·하위 임금 격차 역시 컸다. 지난해 한국의 하위 10% 임금 기준선 대비 상위 10% 임금 기준선 비율은 3.62배로, OECD 13개국 중 미국(4.69배)·콜롬비아(4.69배)에 이어 3위를 기록했다.

이는 출산·육아 등으로 경력이 중단됐다가 재취업하더라도 이전과 비슷한 수준의 일자리를 구하기 어렵기 때문으로 보인다. 노동시장에서 한번 밀려나면 탄탄한 일자리로 재진입하기 힘든 구조도 영향을 미쳤다. 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “중소기업의 근로조건 등을 지원하고, 일자리 격차를 축소하는 정책이 필요하다”고 제언했다.

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