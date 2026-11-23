원자력발전 추가 건설 여부 등을 논의하기 위해 출범한 원전 공론화위원회에 제동이 걸렸다. 원전 확대 측 전문위원 3명이 잠정 참여 중단 의사를 밝히면서다. 원전 확대 논의 범위에서 위원 간 이견이 발생하면서 제12차 전력수급기본계획(전기본) 발표에 차질이 생길 것이란 우려가 나온다.

원전 공론화위는 23일 “원전 확대 측 전문위원 3명이 잠정 참여 중단 의사를 밝혔다”면서도 “당초 계획대로 토론회를 비롯한 공론화 일정을 끝까지 진행하겠다”고 설명했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 10월 2일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 열린 '전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회 출범식'에 참석해 인사말을 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

위원회는 원전 확대 측 전문위원이 언제든 다시 참여할 수 있도록 문을 계속 열어 두겠다는 입장이다.

위원 간 갈등이 빚어지고 있는 가운데 위원회는 원전 감축·확대 등 양측 전문위원들에게 중재안을 제시했다. 2040년 원전 발전량 비중을 묻되 2041년 이후의 경우 원전 비중의 상하한 수치 대신 원전의 장기 방향을 각각 제안하는 것으로 제시한 것으로 알려졌다.

위원회는 “2041년 이후의 미래를 공론화에서 제외하거나, 반대로 2050년 전망을 공통의 전제로 채택하려는 것이 아니다”라며 “어느 한 측의 중장기 전망 제시를 제한하거나 특정 입장을 우선하기 위한 것도 아니다”라고 설명했다. 이어 “중장기 미래를 바라보는 양측의 접근방식이 서로 다른 만큼, 각자의 방식대로 근거를 내놓고 서로 검토하게 한 뒤 그 판단을 시민참여단에 맡기려는 것”이라고 밝혔다.

위원회는 한쪽이라도 참여하지 않으면 공개토론회를 설명회로 전환해 개최하기로 했다. 전문위원회의 중립 위원들 중심으로 공론화의 주제와 양측의 쟁점을 함께 설명하는 방식으로 진행할 예정이다. 어느 한쪽 주장만 소개하면 국민과 시민참여단에게 편향된 정보를 전달될 수 있기 때문이다.

12월 11일부터 13일까지 열리는 시민참여단 숙의토론회도 예정대로 진행된다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지