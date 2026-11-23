법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 인공지능(AI) 활용 부정행위 의혹 속에 숨진 채 발견된 이후, 그가 펴낸 자기계발서 ‘브레인 악셀’을 둘러싼 중고거래 시장의 기현상과 법적 절차가 동시에 주목받고 있다. 환불 요구가 잇따르던 책이 서점가에서 자취를 감추자 중고 플랫폼에 고가 매물이 올라오는가 하면, 구매자들이 제기했던 손해배상 소송은 피고인 사망으로 취하됐다.

서점가 판매 중단과 품절이 이어진 가운데 중고거래 플랫폼에 올라온 고(故) 이진우 씨의 저서 ‘브레인 악셀’ 매물과 친필 사인 사진. 연합뉴스

이 씨는 2027학년도 리트에서 만점을 기록한 뒤 올해 9월 자신의 학습법과 생활 습관 등을 담은 책 ‘브레인 악셀’을 출간했다. 그러나 부정행위 의혹이 불거지면서 책에 대한 비판과 환불 요구가 쏟아졌고, 이 씨가 19일 예고한 수능 국어 실시간 문제 풀이 공개 검증에 불참한 채 숨진 채 발견되면서 의혹은 규명되지 않았다.

이후 주요 온라인·오프라인 서점에서 판매 중단이나 품절 처리가 이어지면서 책의 유통이 멈추자, 중고거래 플랫폼에는 소장 가치를 앞세운 고가 매물이 등장했다. 당근과 번개장터 등에서는 정가 2만2000원인 도서에 수십만원대부터 최고 100만원에 이르는 판매 글이 올라왔으며, 일부 판매자는 친필 사인본이나 개명 전 이름 서명 등을 내세웠다. 다만 중고 플랫폼 내 거래예약 현황 등을 감안할 때 실제 호가대로 거래가 체결됐는지는 확인되지 않았다.

온라인에서는 고인의 생전 행적과 관련 장소까지 화제가 되며 과열 양상이 나타나기도 했다. 반면 법적 절차에서는 변화가 생겼다. 이 씨의 책 구매자 17명이 지난 18일 제기했던 손해배상 소송과 관련해 소송대리인은 피고인 사망으로 기존 소송 진행이 어렵게 되면서 지난 20일 소 취하서를 제출했다.

당사자 사망으로 기존 소송은 마무리 수순에 들어갔지만, 관련 수사는 이어지고 있다. 경찰은 공소권 없음 종결이 예상되는 상황에서도 실체적 진실 확인을 위해 수사를 계속 진행한다는 입장을 밝혔으며, 유족 조사 등 후속 절차도 이뤄지고 있다.

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