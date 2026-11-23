조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관이 방한 중인 바트뭉흐 바트체첵 몽골 외교장관과 잇따라 만나 경제·자원 분야 교류 확대와 한반도 평화·안정을 위한 공조 방안을 논의했다.

조 장관은 23일 외교부 청사에서 바트체첵 장관과 한·몽골 외교장관회담을 열고 경제안보 분야를 중심으로 양국 간 전략적 소통을 강화하기로 했다. 경제 분야에서는 한·몽골 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 체결을 서두르는 한편 지난해 12월 문을 연 희소금속센터를 활용해 핵심광물의 탐사·개발부터 가공·활용까지 전 과정에 걸친 협력을 확대하기로 했다.

조현 외교부 장관(오른쪽)이 23일 바트뭉흐 바트체첵 몽골 외교장관과 만나 악수를 하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 “몽골의 지역균형발전을 위한 도시개발 분야에서도 협력을 진전시키자”며 “현지 진출 한국 기업들의 원활한 활동을 위한 몽골 정부의 관심과 지원을 당부한다”고 했다. 이에 바트체첵 장관은 몽골 제2국립암센터 건립사업 등 보건의료 분야를 비롯해 인공지능(AI)·디지털, 기후변화 대응 분야에서도 양국 간 교류를 넓히기를 희망한다고 밝혔다.

한반도 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 조 장관은 한반도 평화와 안정을 위한 한국 정부의 노력을 설명하면서 몽골 측의 지지와 관심을 요청했다. 앞서 지난 7월 이재명 대통령은 몽골을 방문해 북한과 오랜 우호 관계를 유지해 온 국가라는 점에서 몽골을 ‘매우 특별한 나라’라고 평가한 바 있다. 몽골은 중국·러시아 등 역내 주요국과 균형 있는 관계를 유지하고 있어 한반도와 동북아 정세에 긍정적인 역할을 할 수 있는 국가로 꼽힌다. 이날 조 장관의 요청에 바트체첵 장관은 “한반도를 포함한 역내 평화와 안정을 위해 힘을 보태겠다”는 뜻을 전했다.

정동영 통일부 장관도 바트체첵 장관과 별도 면담을 갖고 한반도 평화를 위한 몽골의 역할을 당부했다. 정 장관은 남북 모두와 우호적인 관계를 유지하고 있는 몽골의 외교적 위치를 언급하며 한반도 평화와 안정에 기여해달라고 요청했다.

바트체첵 장관은 “지난 7월 한·몽 정상회담 등을 계기로 양국 관계가 경제·인적교류·환경 등 여러 분야에서 밝은 미래를 향해 도약하고 있다”며 한반도와 동북아의 평화공존을 위해서도 힘을 보태겠다고 화답했다. 양측은 앞으로도 한반도와 동북아의 평화 증진을 위해 긴밀히 소통하고 구체적인 방안을 모색하기로 했다.

몽골 외교장관의 공식 방한은 2016년 이후 10년 만이다.

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