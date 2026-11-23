삼성전자 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)사업부장 자리에서 물러난 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장이 지난 7년간 갤럭시 사업을 이끌어온 소회를 밝혔다.



23일 업계에 따르면 노 사장은 이달 20일 MX사업부 임직원들에게 사내 메일을 보내고 그동안 MX 사업부를 이끌며 느낀 소감을 전했다. 그는 “1997년 구미사업장 개발자로 첫발을 내디딘 이후 지금까지 늘 MX와 함께 걸어왔다”며 “세계 시장의 높은 벽을 마주하며 첫 갤럭시 S로 스마트폰 시장에 도전하던 순간부터 폴더블이라는 새로운 카테고리를 개척하고 AI(인공지능) 폰의 시대를 열기까지 그 모든 여정에 여러분이 늘 곁에 있었다”고 썼다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 MX사업부장이 지난 7월 22일(현지 시간) 영국 런던에서 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사 직후 국내 기자간담회를 하고 있다. 삼성전자 제공

이어 노 사장은 “부품 가격 급등으로 그 어느 때보다 어려웠던 올해도 우리는 서로 지혜를 모으고 힘을 합쳐 해법을 찾아왔다”고 강조했다. 삼성전자 MX사업부는 올해 메모리 등 주요 부품 가격 상승에 따른 원가 부담으로 2분기와 3분기 연속 적자를 기록한 바 있다.



후임인 최원준 MX사업부장 사장에 대한 신뢰와 당부도 전했다. 그는 “이제 MX사업부는 갤럭시의 혁신과 성장을 함께 이끌어 온 동료이자 MX의 미래를 깊이 고민해 온 최원준 사장이 맡게 된다”며 “신임 사업부장을 중심으로 각자의 자리에서 지혜와 역량을 모으고 서로를 믿고 힘을 보태며 한 차원 더 높은 MX의 미래를 열어가리라 믿는다”고 강조했다.



그러면서 “저는 DX부문장으로서 MX가 마주한 과제를 함께 고민하고, 여러분의 도전이 더 큰 성과와 결실로 이어질 수 있도록 든든한 힘이 되겠다”며 글을 마무리 했다.



노 사장은 1997년 삼성전자에 입사해 스마트폰 개발 분야에서 경력을 쌓았다. 2020년 1월 당시 IT·모바일(IM)부문 무선사업부장에 올라 약 7년간 삼성전자의 모바일 사업을 이끌었다. 신형 스마트폰을 공개하는 ‘갤럭시 언팩’ 행사 때마다 직접 등장해 제품을 설명해 ‘미스터 갤럭시’라는 애칭을 얻기도 했다.



2021년 말 무선사업부가 MX사업부로 명칭을 변경한 이후에도 사업부장직을 이어갔다. 재직 기간 폴더블 스마트폰 대중화에 성공하며 그동안 애플의 후발주자 이미지가 강했던 삼성전자를 ‘시장을 선도하는 기업’으로 완벽히 바꿨다.

지난해 4월에는 DX부문장 직무대행을 맡아 MX사업부장과 겸직해왔다. 20일 단행된 삼성전자 정기 사장단 인사에서 MX사업부장직을 최 사장에게 넘기고 DX부문장 업무에 집중하게 됐다.

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