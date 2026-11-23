경북 경주시 아이행복키움센터가 시범운영을 거쳐 내년 1월부터 정식 운영에 본격 들어간다. 한 곳에서 방과 후 돌봄과 아픈 아이 긴급돌봄, 공동육아 지원 서비스를 제공해 부모들의 육아 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

경주시는 지난 18일 준공한 아이행복키움센터를 올 연말까지 시범운영한다고 23일 밝혔다.

주낙영 경주시장과 임활 경주시의회 의장 등 참석자들이 아이행복키움센터 준공식에서 테이프를 자르고 있다. 경주시 제공

옛 황오동 행정복지센터(북성로 130)에 조성된 센터에는 다함께돌봄센터 13호점과 아픈아이 긴급돌봄센터, 공동육아나눔터 등 세 가지 돌봄 시설이 들어섰다.

다함께돌봄센터는 방과 후 돌봄이 필요한 6~12세 초등학생을 대상으로 하며, 가구 소득과 관계없이 신청할 수 있다. 정원은 20명으로 현재 아동을 모집하고 있다.

운영시간은 평일 학기 중 오전 10시부터 오후 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지다.

아픈아이 긴급돌봄센터는 맞벌이 가정 등 돌봄 공백이 발생한 가정의 4세 아동부터 초등학생까지 지원한한다.

간호사와 돌봄교사 등 전담인력이 병·의원 진료에 동행하고, 필요한 경우 보호자가 데리러 올 때까지 아이를 돌본다.

주낙영 경주시장이 아이행복키움센터 공동육아나눔터 개소식에서 어린이를 안고 이야기를 나누고 있다.

평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 돌봄 비용은 무료다. 다만 진료비와 약제비는 보호자가 부담해야 한다.

공동육아나눔터는 12세 이하 아동과 보호자가 함께 이용하는 놀이공간으로 부모·자녀 참여 프로그램도 운영한다.

평일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 자유롭게 이용할 수 있으며, 토요일 오전 10시부터 낮 12시까지는 전화 예약이 필요하다. 프로그램은 경주시가족센터 홈페이지에서 신청할 수 있다.

주낙영 경주시장은 "시범운영 기간 이용자 의견을 듣고 이용 절차와 안전관리를 꼼꼼히 점검해 시민들이 필요할 때 안심하고 돌봄 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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