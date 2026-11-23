72명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사의 책임자들이 무더기로 재판에 넘겨졌다.

대전지방공소청은 23일 손주환 안전공업 대표를 중대재해처벌법위반·산업안전보건법 위반·업무상과실치사상·소방시설법위반·위험물관리법위반 등 혐의로 기소했다.

지난 3월 23일 오전 70여명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업에서 화재 원인 등을 규명하기 위한 합동감식이 진행되고 있다. 연합뉴스

손 대표 외에 안전·보건 책임이 있는 안전공업 임직원 등 11명과 안전공업 법인도 재판에 넘겨졌다.

손 대표는 소방·안전 관리 등을 소홀히 해 대형 인명피해를 유발한 혐의를 받는다.

공소청은 이번 화재가 기름때와 불법 증축 등 화재에 취약한 작업환경에 고질적인 안전불감증이 더해져 발생한 ‘인재’로 확인됐다고 밝혔다.

작업장 내 집진 설비 배관 등에 쌓인 슬러지와 기름때가 불쏘시개 역할을 해 화재가 급속도로 번진 것으로 드러났다.

동관 휴게실을 불법 증축하는 과정에서 방화구획이 훼손됐고 방화문이 상시 개방되면서 불이 시작한 지 2분 만에 화염과 연기가 휴게실로 급속도로 유입됐다.

사망자 14명 가운데 9명은 휴게실에서 발견됐다.

소방수신기 경보 설비를 차단해온 관행도 피해를 키운 것으로 조사됐다.

안전공업은 화재 감지기가 종종 오작동한다는 이유로 화재가 의심되는 현장을 확인하기도 전에 소방수신기 경보 설비부터 차단했다.

수년간 사업장에서 크고 작은 화재가 수십 차례 발생했는데도 실질적인 소방·피난 훈련은 실시하지 않은 것도 노동자의 대피를 지연시킨 원인으로 지목됐다.

화재가 발생한 안전공업 문평공장 동관 연소상태(왼쪽)와 사망자 발견 위치. 대전공소청 제공

화재 당시 소방수신기가 울렸는데도 현장을 확인하지 않고 경보설비부터 차단한 임원과 집진기 보수·관리 등 작업환경과 소방시설을 관리하고 감독할 의무가 있는 임원들도 손 대표와 함께 업무상과실치사상 등 혐의로 재판에 넘겨졌다.

경찰조사를 받은 직후 손 대표의 처벌을 면하게 할 목적으로 안전보건 관련 서류를 위조하도록 지시한 임원에게는 증거 위·변조 교사 혐의가, 그의 지시에 따른 관계자 3명에게는 증거 위·변조 혐의가 각각 적용됐다.

휴게 공간을 허가받지 않고 증축한 무등록 건축업체 업주도 건설산업기본법 위반 혐의로 기소됐다. 양벌규정에 따라 안전공업 법인도 함께 재판받는다.

공소청은 사건 발생 직후부터 경찰, 노동청과 함께 수사협의회를 구성해 6개월간 16차례 협업했다.

공소청 관계자는 “피고인들의 죄책에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 경찰·노동청과 긴밀하게 협력해 노동자의 생명·안전을 위협하는 산업재해 사범에 엄정 대응하겠다”고 말했다.

올해 3월 20일 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품 공장인 안전공업 동관 1층 엔진밸브 가공공정 생산라인에서 불이 나 14명의 노동자가 숨지고 58명이 다쳤다.

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