대구경찰청은 대학수학능력시험(수능)과 국가 자격시험 등에서 인공지능(AI) 기기 등을 악용한 부정행위 근절을 위해 꾸린 수사전담팀이 온라인상에 유포된 관련 게시물 4건에 대한 사실관계 확인에 나섰다고 23일 밝혔다.

대구경찰청. 연합뉴스

경찰에 따르면 수사전담팀은 현재 온라인 커뮤니티 등에 올라온 부정행위 관련 게시물 4건의 작성 경위와 범죄 혐의점 유무를 파악하고 있다. 조사 대상 게시물은 과거 치러진 공무원 시험 및 국가 자격시험에서 부정행위를 저질렀다고 자백한 글 3건과 시험용 초소형 전자장비 판매 관련 글 1건 등이다.

지난 19일 치러진 올해 수능에선 AI 스마트 안경이나 초소형 전자기기 등을 사용하다 적발되거나, 사용이 의심돼 고발∙수사 의뢰된 사례는 현재까지 없는 것으로 집계됐다.

앞서 대구경찰청은 첨단 기기를 활용한 시험 부정행위에 선제적으로 대응하기 위해 본청 수사과∙반부패경제범죄수사대∙사이버수사과 및 일선 경찰서 인력 49명으로 구성된 전담팀을 발족했다.

경찰 관계자는 “해당 게시물 4건의 내용이 실제 사실인지 여부 등을 면밀히 확인하고 있다”며 “구체적인 범죄 혐의점이 포착될 경우 정식 수사로 전환해 엄정 대응할 방침”이라고 밝혔다.

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