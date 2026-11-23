인천 대형 상업시설에서 10명을 흉기로 살해하려 한 혐의로 구속 기소된 최충락(59)이 범행 한달 전 병원 앞에서 1인 시위할 당시 흉기를 소지한 사건을 경찰이 불송치 결정했다.



인천 계양경찰서는 공공장소 흉기소지 혐의를 받는 최충락을 최근 '혐의 없음'으로 불송치했다고 23일 밝혔다.

'인천 대형 상업시설 흉기난동' 최충락 송치. 연합뉴스

최충락은 흉기 난동 범행 1개월 전인 지난 9월 9일 인천시 계양구 한 병원 앞에서 1인 시위를 하면서 흉기를 소지한 혐의를 받았다.



그러나 경찰은 최충락이 당시 시위 팻말에 흉기로 구멍을 뚫었을 뿐 타인을 위협하기 위해 흉기를 소지한 것은 아니라고 보고 불송치 결정했다.



경찰 관계자는 "당시 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 흉기를 사용한 장면과 판례 등을 검토한 뒤 불송치 결정했다"고 말했다.



앞서 최충락은 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 구속 기소됐다.



그는 지난달 13일 오후 1시 48분께 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 양손에 테이프로 고정한 흉기로 이용객 10명을 살해하려 한 혐의를 받고 있다.



공소청은 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 7명이 상해를 입은 것으로 분류했다.

<연합>

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