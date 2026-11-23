지난 6·3 지방선거 전주시장 경선을 앞두고 직원들에게 전임 시장에 대한 지지를 독려한 혐의로 수사를 받아온 전주시설관리공단 이사장이 공소청에 넘겨졌다.

전주완산경찰서

전북 전주완산경찰서는 공직선거법 위반 혐의로 이연상 전주시설관리공단 이사장을 불구속 송치했다고 23일 밝혔다.

이 이사장은 지난 지방선거 전주시장 경선을 앞두고 자신을 이사장으로 임명한 우범기 전 시장에 대한 지지를 직원들에게 부탁하는 메시지를 보내거나 건배사를 했다는 혐의를 받는다.

관할 선거관리위원회로부터 수사 의뢰를 받은 경찰은 지난 9월 이 이사장의 공단 사무실과 자택을 압수수색하는 등 수사를 벌여왔다.

경찰은 이 과정에서 이 이사장이 직원들에게 지지 관련 메시지를 보낸 사실이 인정된다고 판단해 해당 혐의를 송치했다. 반면 직원들 앞에서 지지를 독려하는 건배사를 했다는 의혹은 이를 뒷받침할 객관적 증거가 충분하지 않다고 보고 불송치했다.

경찰 관계자는 “공소청과 협의한 결과 혐의가 인정된다고 판단되는 부분만 송치했다”고 말했다.

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