‘음, 이게 뭐지?’

A씨는 지난 주말 나들이를 가려 차량 시동을 켰다가 평소 계기판에서 보지 못했던 노란색 경고등을 발견했다.

자세히 들여다보니 뭔가 부푼 모양이기도 하고 항아리 같기도 했다. 오톨도톨한 타이어 모양의 밑부분에 느낌표까지 떠서 평범한 경고등은 아닌 듯했다.

지난 주말 나들이를 가려 차량 시동을 켠 A씨가 계기판에서 발견한 타이어 경고등. A씨 제공

24일 자동차 업계에 따르면 이는 타이어 공기압에 이상이 생겼다는 신호다.

특히 기온이 뚝 떨어지는 겨울철에는 타이어 공기압이 낮아지면서 해당 경고등이 켜지는 일이 적지 않다.

추운 날씨에 따른 타이어 내부 공기 수축 때문일 수도 있지만, 타이어 펑크나 공기 누출 가능성도 있는 만큼 가볍게 넘겨서는 안 된다.

A씨가 서비스센터에서 확인한 타이어 공기압은 25~26PSI이었는데, 오른쪽 앞바퀴 공기압이 다른 바퀴보다 유독 낮았다.

PSI는 타이어 공기압을 나타내는 단위인 ‘제곱인치당 파운드(Pounds per Square Inch)’의 약자다. 숫자가 클수록 타이어 내부 공기압이 높다는 의미다.

차량에 따라 취급설명서나 공기압 표시 장치에서 PSI 대신 kPa(킬로파스칼)나 bar(바) 등 단위를 사용하기도 한다.

단위만 다를 뿐 같은 공기압을 나타내며 1PSI는 약 6.895kPa, 0.0689bar에 해당한다.

경고등은 타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)이 일정 기준 이하의 공기압을 감지하면 켜진다.

타이어 내부 공기가 자연적으로 빠져나갈 수도 있지만, 못이나 나사 등 이물질이 박혀 공기가 새거나 공기 주입 밸브에 문제가 생겼을 때도 나타날 수 있다.

타이어 공기압의 단위인 PSI는 타이어 공기압을 나타내는 단위인 ‘제곱인치당 파운드(Pounds per Square Inch)’의 약자다. 게티이미지뱅크

겉으로 보기에 타이어가 눈에 띄게 주저앉지 않았더라도 육안만으로 이상 유무를 판단해서는 안 된다.

일반적으로 기온이 섭씨 10도 변할 때마다 내부 공기가 압축해 수치는 약 1~2PSI씩 달라질 수 있다.

적정 공기압이 궁금하다면 운전석 문을 열었을 때 차체 기둥 부분에 부착된 안내 라벨이나 차량 취급설명서에서 제조사가 권장하는 공기압을 확인하면 된다.

공기압을 점검할 때는 타이어가 충분히 식은 상태에서 측정하는 것이 좋다.

대표적으로 현대자동차는 3시간 이상 주행하지 않았거나 주행 거리가 1.6㎞ 이내인 상태를 기준으로 공식 홈페이지에서 안내한다.

주행 직후에는 타이어 내부 온도가 올라가 공기압이 실제보다 높게 측정될 수 있어서다.

TPMS 관리에도 주의가 필요하다.

현대차는 타이어나 휠을 수리·교환했을 때, 타이어 위치를 바꿨을 때, 공기압을 조정했을 때, 서스펜션이나 ABS·ESC 관련 부품을 교체했을 때 TPMS 초기화가 필요하다고 밝히고 있다.

권장 공기압에 맞추지 않은 상태에서 시스템을 초기화하면 경고가 제대로 작동하지 않을 수 있어 주의해야 한다.

한국타이어는 겨울철 도로 미끄러짐을 막으려 타이어 공기압을 평소보다 낮추는 것은 바람직하지 않다고 강조한다.

공기압이 부족하면 타이어의 회전저항이 커져 연비가 나빠질 수 있고, 타이어가 비정상적으로 변형되면서 마모가 빨라질 수 있다.

일반적으로 기온이 섭씨 10도 변할 때마다 내부 공기가 압축해 수치는 약 1~2PSI씩 달라질 수 있다. 게티이미지뱅크

타이어 공기를 보충했는데도 경고등이 사라지지 않거나 주행 중 차체가 불안정하다면 정비소나 긴급출동 서비스를 이용해야 한다.

경고등이 일정 시간 깜빡인 뒤 계속 켜지는 형태라면 공기압 부족이 아닌 TPMS 센서나 시스템 자체의 이상일 가능성도 있다.

타이어 공기압 경고등은 날씨가 추워졌다는 알림이 아니라 차량이 보내는 안전 신호다.

자동차 업계 관계자는 “경고등이 꺼졌다고 점검을 미루기보다는 한 달에 한 번 이상 공기압을 확인하고 장거리 운행 전에도 타이어 상태를 살피는 습관이 필요하다”고 말했다.

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