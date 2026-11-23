한국서부발전이 발전공기업 최초로 정부의 ‘데이터안심구역’ 지정을 받아 발전산업 데이터를 민간기업과 연구기관에 개방한다.

서부발전은 경기 성남시 판교에 구축한 데이터안심구역이 과학기술정보통신부로부터 최종 지정을 받았다고 23일 밝혔다.

충청남도 태안군 태안읍에 위치한 서부발전 본사 전경. 서부발전 제공

데이터안심구역은 외부 공개가 어려운 데이터를 보안이 확보된 공간에서 안전하게 분석할 수 있도록 마련한 시설이다. 이용자는 구역 내에서 원본 데이터를 분석할 수 있으며, 심사를 통과한 분석 결과만 외부로 반출할 수 있다.

서부발전은 지난 5월 과기정통부와 한국데이터산업진흥원이 주관한 ‘2026년 데이터안심구역 전환지정 심사’에서 발전공기업 최초로 선정됐다. 이후 전담 부서를 신설하고 지원금 2억원을 활용해 별도의 분석 공간과 전용 장비를 구축했다. 데이터 반입·반출 절차와 보안 기준, 외부 이용자 지원을 위한 운영 지침도 마련했다.

서부발전은 앞으로 발전소 운영 과정에서 축적한 데이터 가운데 외부 활용이 가능한 자료를 선별해 단계적으로 제공할 계획이다. 주요 활용 분야는 발전설비 고장 예측, 발전소 운영 효율 개선, 재생에너지 발전량 예측 등이다.

특히 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기업이 밀집한 판교의 산업 생태계와 연계해 중소기업과 스타트업의 기술개발 및 사업화를 지원할 방침이다. 발전 데이터를 공공기관이나 민간기업의 데이터와 결합해 분석하는 과제도 발굴한다.

이정복 서부발전 사장은 “이번 지정은 발전산업 데이터를 민간의 AI 기술과 연결하는 새로운 출발점”이라며 “판교의 첨단산업 생태계와 사내 AI 전문인력을 활용해 기업과 연구기관의 데이터 분석을 돕고, 기술개발과 사업화로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지