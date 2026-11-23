서해 최북단 인천 옹진군 백령고교 2학년에 재학 중인 김규린(17)양은 바쁜 학업에도 어린 두 동생의 식사와 일상을 챙기고 있다. 생업으로 바쁜 부모를 대신해 장녀 역할을 해낸다. 함께 사는 할머니가 뇌출혈 수술 뒤 거동이 불편해지자 곁에서 이동과 식사·목욕을 챙기는 등 정성껏 보살피고 있다. 접경지인 백령도를 위해 헌신하는 장병들이 고맙다며 군 의료인이 되겠다는 꿈을 가지고 있다.

가천문화재단은 묵묵히 효를 다하는 ‘제28회 가천효행대상’ 수상자로 김양과 경남 김해율하고 3학년 박시우(18)군을 각각 선정했다고 23일 밝혔다. 박군은 6년간 간질환으로 투병해 온 아버지를 위해 자신의 간 70%가량을 주저 없이 떼어낸 효자다. 이 과정에서 오래 준비한 육군사관학교 진학을 포기했지만, 어린 시절 재능이 있던 바이올린을 다시 켜며 음악교사란 새로운 미래를 향해 나아가고 있다.

다문화효부상 대상은 부산의 보티축린(42)씨가 받는다. 베트남 출신인 그는 2008년 결혼하며 한국으로 이주했고, 심부전증과 싸웠던 남편과 거동이 불편한 시아버지의 병시중을 도맡았다. 2022년 남편이 세상을 떠난 뒤에도 한결같은 효심과 정성으로 시어머니를 봉양 중이다.



재단은 또 가천효행상 본상 4명과 특별상 4명, 다문화효부상 본상 2명, 다문화도우미상 2개팀, 효행교육상 대상 1곳을 선정했다. 부문별 수상자에게는 장학금 300만∼1000만원, 100만원 상당의 종합건강검진권 등이 상금과 부상으로 제공된다.

시상식은 26일 인천시 연수구 가천교육관 가천재에서 열린다. 가천효행대상은 가천문화재단 설립자인 이길여 가천대 총장이 1999년 심청전 원작의 무대로 추정되는 백령도에 심청 동상을 제작해 기증한 것을 계기로 제정됐다.

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