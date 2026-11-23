제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 총괄 결정문을 채택하지 못한 채 폐막하면서 현행 총회 체제에 대한 회의론이 확산하고 있다. 탄소 다(多)배출국인 미국이 2년째 회의에 참여하지 않고 있고, 만장일치 다자주의 회의 방식이 화석연료 퇴출에 반대하는 산유국들에 ‘거부권’이라는 무기를 쥐여주고 있다는 점에서다.

22일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 엑스포센터에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 회의에 앞서 무라트 쿠룸 COP31 의장 겸 튀르키예 환경도시화기후변화부 장관(왼쪽)이 반응을 보이고 있다. AFP연합뉴스

앨 고어 전 미국 부통령은 COP31 결정문 채택이 불발된 22일(현지시간) 자신의 X(엑스·옛 트위터)에 글을 올리고 “지난 2주 동안 압도적 다수의 국가가 튀르키예 안탈리아에 모여 성실하게 협상에 임하고 진전을 이루기 위해 노력했다”며 그럼에도 COP31이 결정문 채택에 실패한 것은 “터무니 없는 일”이라고 지적했다.

그는 “이제는 (협상에 진전을 내기 위해 노력하는) 지도자들이 실질적인 힘을 발휘할 수 있도록 해야 할 때”라며 “최신 과학적 근거를 반영하고 세계 대다수 국가의 의사를 대변할 수 있도록 다자주의 협상 체계를 새롭게 활성화해야 한다”고 주장했다.

앞서 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31은 합의문을 채택하는 데 최종적으로 실패한 채 22일 막을 내렸다. ‘화석연료 단계적 퇴출’에 대한 문구가 삭제된 합의문에 유럽연합(EU)·노르웨이 등 다수 국가가 반대하면서다. 채택 불발은 17년 만이다.

기후총회 합의는 유엔의 국제 다자주의 원칙에 따라 참여국 전원의 만장일치가 필요하다. 대다수의 국가가 화석연료 퇴출 필요성에 공감해도 산유국 등 특정 국가들이 이에 반대하면 협상 과정에 해당 내용이 결정문에서 삭제될 수 있는 구조인 것이다.

퍼트리샤 풀러 국제지속가능발전연구소(IISD) 회장은 성명을 통해 “COP31에서 합의에 도달하지 못한 것은 갈수록 분열되는 세계에서 다자주의가 직면한 더 광범위한 도전을 보여준다”며 “주요 강대국들은 전 세계적으로 위기가 고조되는 상황에서도 단결을 이끌 의지가 없거나 능력이 없다는 사실을 드러냈다”고 지적했다.

이번 총회는 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 기후 협상에서 탈퇴한 뒤 열린 2번째 회의이기도 하다. 이에 대해 카리브공동체(CARICOM)의 제임스 플레처 기후변화 특사는 “입장 차이가 큰 당사국들을 한자리에 모을 만한 무게감을 가진 당사국이 하나도 없었다”고 평가했다.

22일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 엑스포센터에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 본회의가 끝난 뒤, 크리스 보언 호주 기후변화·에너지부 장관 겸 COP31 협상 의장이 취재진에게 발언하고 있다. AFP연합뉴스

만장일치 방식으로는 협상 타결을 기대하기 어려워진 만큼, 최근 COP에서는 이해관계가 맞는 소규모 그룹끼리 모여 일단 논의를 진행하는 형태도 많아지고 있다.

다만 회의 방식에 대한 회의론이 기후총회에 대한 무용론으로 이어지는 것은 경계할 필요가 있다.

기후솔루션은 이날 논평을 내고 “나쁜 합의를 받아들이는 대신 합의하지 않는 쪽으로 이뤄진 결과를 COP 무용론으로 읽기는 어렵다”며 “오히려 COP이 각국의 기후계획과 책임의 기준을 세우고 해법을 논의하는 자리로서 존재감을 보여줬다고 볼 수 있다”고 했다. 또 “이번 COP에서 새로운 공동 결정을 이끌어내지 못했더라도 기후위기 해결을 위한 동력은 앞으로도 존재해야 한다”고 강조했다.

실제로 총괄 결정문 채택은 불발됐지만 적응·정의로운 전환 등 개별 결정문에서는 일부 진전도 있었다.

대표적으로 벨렝 적응 지표 활용 지침을 마련하기 위한 전문가 태스크포스(TF)가 마련됐다.

앞서 지난해 열린 COP30에서 기후변화 적응의 진전 상황을 측정하기 위한 59개 벨렝 적응 지표가 채택된 바 있다. 당시 지표 채택 과정에 대한 이견과 기술적 완성도에 관한 논란은 해결되지 않은 상태였다.

COP31에서는 절충안이 마련됐다. 각국은 국가별 전문가로 구성된 TF를 설치해 지표를 개선하고, 2027년 10월까지 지표 활용을 위한 지침을 마련하기로 합의했다. 회의 도중 개도국 등 지역그룹이 위원을 지명할 수 있도록 보장해야 한다는 의견과 기술적인 작업인 만큼 선진국이 추천하는 전문가 위주로 꾸려야 한다는 의견이 맞서기도 했다. 최종적으로 지역그룹별 6명과 최빈개도국·군소도서개도국 각 3명 등 당사국이 지명한 전문가 36명으로 TF를 구성하기로 결정했다. 부속기구 의장이 11개 적응 목표별로 필요한 전문성을 갖추도록 배치하는 방식으로 양측 입장을 절충했다.

정의로운 전환 의제에 있어서도 일부 합의사항이 나왔다. 당사국들은 ‘정의로운 전환 작업프로그램’(Just Transition Work Programme·JTWP)을 3년 더 연장하기로 합의했다. 다만 당사국들이 COP30에서 합의된 ‘정의로운 전환 메커니즘’을 실제로 운영하기 위한 방안을 마련하는 데 장시간 논의를 이어갔음에도 메커니즘의 거버넌스와 제도적 운영 체계, 역할을 놓고는 이견을 좁히지 못했다.

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