팀 버튼 감독의 1992년작 영화 '배트맨 2(Batman Returns)'에서 배우 마이클 키튼이 직접 몰았던 오리지널 배트모빌이 사상 처음으로 경매 시장에 나온다.

할리우드 전문 경매사 줄리언스 옥션(Julien’s Auctions)은 터너 클래식 무비(TCM)와 공동으로 23일(현지시간) 미국 캘리포니아주 가디나(Gardena) 스튜디오 및 온라인에서 '더 얼티밋 배트모빌 옥션(The Ultimate Batmobile Auction)'을 개최한다고 밝혔다.

이번 경매에 오르는 차량은 영화 촬영을 위해 커스텀 자동차 제작자 칼 캐스퍼(Carl Casper)와 할리우드 프로덕션이 제작한 3대의 배트모빌 중 핵심 주력 차량인 '넘버원 히어로 카(Number One Hero Car)'다. 촬영 현장에 가장 먼저 투입되어 영화 속 주요 주행 장면을 소화한 진품이다.

전작 '배트맨'(1989)의 프로덕션 디자이너 안톤 퍼스트와 줄리안 칼도우의 디자인을 계승한 이 차량은 쉐보레 임팔라 프레임 2개를 이어 붙인 섀시 위에 수작업으로 성형한 유리섬유 차체를 얹어 제작됐다. 전장 약 6m(19피트 8인치)에 달하는 유려한 블랙 차체와 전면 제트 터빈 흡입구, 뒤쪽으로 길게 뻗은 박쥐 날개 모양의 꼬리 날개가 특징이다.

내부에는 쉐보레 V8 엔진과 3단 자동변속기가 탑재됐으며, 영화 속에서 악당을 제압할 때 사용하던 후면 애프터버너 노즐의 무선 조종 화염 배기 특수 장치도 그대로 작동 가능한 상태로 보존돼 있다. 촬영 당시의 유광 블랙 도색 역시 원형을 유지하고 있다. 영화 개봉 이후에는 캘리포니아주 터스틴의 마르코니 자동차 박물관 등에 전시되며 대중과 만나왔다.

줄리언스 옥션 측은 이 차량을 "할리우드 영화 역사상 가장 널리 알려지고 중요한 영화 속 자동차 가운데 하나"로 평가하며 예상 낙찰가를 500만~700만 달러(한화 약 67억~94억원)로 책정했다. 예상대로 낙찰될 경우, 2013년 바렛-잭슨 경매에서 1960년대 TV 시리즈 배트모빌이 기록한 역대 최고가(462만 달러)를 경신하게 된다.

다만 수십억 원을 호가하는 몸값에도 불구하고 실제 도로 위를 달리는 것은 불가능하다. 줄리언스 옥션은 경매 안내문을 통해 "이 차량으로 일반 도로를 주행하는 것은 불법이며, 영화 촬영이 끝난 후 엔진과 변속기 테스트 역시 극히 제한된 횟수만 진행됐다"고 명시했다.

소유권 행사에도 까다로운 제약이 따른다. 낙찰자는 배트맨 지식재산권(IP)을 보유한 워너브라더스 컨슈머 프로덕츠와 별도의 계약을 체결해야 하며, 특별 행사 등에 차량을 전시하려면 사전 승인을 받아야 한다. 대중 공개 시에도 반드시 정차 상태를 유지해야 하는 등 엄격한 관리 규정을 준수해야 한다.

한편, 이날 경매에는 배트모빌 외에도 슈퍼히어로 영화 역사를 수놓은 희귀 소품 90여 점이 함께 출품된다. '배트맨 2'에서 마이클 키턴이 착용한 오리지널 배트슈트와 그래플 건, 1989년 '배트맨' 당시 조커 역의 잭 니콜슨을 위해 제작된 특수 분장 소품, '슈퍼맨 4'(1987)에서 크리스토퍼 리브가 입었던 비행용 슈트 등이 새 주인을 찾는다.

<뉴시스>

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