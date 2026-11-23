역대 판매된 다마고치 기종. 교도=연합뉴스 자료사진

작은 액정 화면 속 가상 애완동물을 키우는 게임기 '다마고치'가 발매 30주년을 맞았다.

1996년 첫선을 보인 이후 한때 유행이 주춤하기도 했지만, 최근 젊은 세대를 중심으로 다시 주목받으며 누적 판매량 1억대를 넘어서는 등 세대를 아우르는 장수 콘텐츠로 자리 잡았다.

23일 일본 언론과 게임 제작사 반다이 등에 따르면 다마고치는 이날 발매 30주년을 맞았다.

다마고치는 1996년 출시된 휴대용 게임기로, 액정 화면에 등장하는 가상 생명체에 먹이를 주고 돌보며 성장시키는 방식이다. 이용자는 작은 우주 생물인 다마고치를 키워 '마메치', '오야지치' 등 다양한 캐릭터로 성장시킬 수 있다.

디지털 펫을 키우는 게임의 원조격인 다마고치는 키링처럼 가방에 매달고 다니는 휴대용 게임기로도 큰 인기를 끌었다.

한동안 유행이 잦아들었지만 최근 MZ세대를 중심으로 다시 인기를 얻으며 지난해 누적 판매량 1억대를 돌파했다.

판매 지역도 전 세계로 확대됐다. 전체 판매량 가운데 일본이 49%를 차지했고, 북·중·남미가 33%, 유럽·중동·아프리카가 16%를 기록했다. 현재는 50개국 이상에서 판매되고 있다.

꾸준한 인기의 배경으로는 시대에 맞춘 변신이 꼽힌다. 친구들과 함께 즐길 수 있는 적외선 통신 기능을 도입하고 TV 애니메이션으로 제작하는 등 게임의 활용 범위를 넓혔다.

지난해에는 측면 다이얼을 돌려 캐릭터의 세포 수준까지 들여다볼 수 있는 신제품 '다마고치 파라다이스'를 선보였다. 최근에는 일본 편의점 체인 세븐일레븐과 협업해 다마고치 캐릭터를 활용한 상품을 판매하고 한정 굿즈를 증정하는 행사도 진행하고 있다.

반다이 관계자는 "다마고치가 모든 사람의 생활의 일부가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

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