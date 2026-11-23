오늘 취임 100일을 맞은 더불어민주당 김민석 대표는 여당의 내홍과 폭주로 초라한 성적표를 받았다. 김 대표는 8·17 전당대회 승리 후 민생 정치(Affordability)·확장 정치(Broad)·유능 정치(Competence)를 의미하는 ‘ABC 플랜’을 발표했다. “언어도, 정책도, 태도도, 문화도 진화할 것”이라는 약속도 했다. 현실은 어떤가. 민생·확장·유능과 진화는커녕 정쟁·고립·무능의 정치를 반복하면서 퇴보를 계속하고 있다. 지도력 부재의 김 대표 책임이 크다.



친명(친이재명)계 대 친청(친정청래)계의 ‘명청대전 2라운드’는 눈 뜨고 볼 수 없다. 어제 김 대표가 주재한 최고위원회의에서 친명 박선원 최고위원과 친청 한민수 최고위원이 공개 격돌했다. 박 최고위원은 신천지 문제 조사 결과를 비판해온 친청계를 향해 “일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다”고 일격을 날렸다. 그러자 한 최고위원이 전대에서 ‘신천지·반명·분열주의 3자 연합’ 의혹을 제기했던 김 대표에게 명확한 근거 확인을 요구하며 발끈했다. 친청 최민희 최고위원이 이재명 대통령 관련 설화로 징계를 받는 마당에 김 대표 본인도 결자해지의 리더십을 통해 수습에 나서야 다수가 수긍하지 않겠나.



김 대표 체제의 여당은 실정(失政)의 조역이자 입법 폭주, 사법부 겁박의 주역이었다. 70여년 만의 형사소송법 개편에 국민은 불안한데 변변한 후속조치도 내놓지 못하고 있다. 정부의 주식·부동산 정책 실패로 민심은 들끓는데 실효적 대응책에 대해서는 일언반구도 없다. 오히려 공소 취소 가능성을 남긴 조작기소 특검법 처리와 대법원장 탄핵 추진에만 매달리는 모습에 국민이 실망하는 것 아닌가.



리얼미터에 따르면 지난주(19∼20일) 민주당 지지율(35.6%)은 전대 직전(8월13∼14일, 47.9%)보다 12.3%포인트나 추락했다. 국민의힘엔 7주째 열세다. 취임후 지지율을 10%포인트 올리겠다는 호언장담이 무색하다. 당청 엇박자가 없다는 것이 칭찬이 아니다. 오히려 여당이 국정 동반자로서 건전한 견제의 책임을 방기하고 있다는 방증이다. 이 대통령의 국정 일신이 필요하듯이 김 대표도 쇄신이 시급하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지