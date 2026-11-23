2차대전이 한창이던 1943년 11월 이란 수도 테헤란에 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련(현 러시아) 공산당 서기장이 모였다. 나치 독일과 싸우는 연합국의 ‘삼거두’(三巨頭)로 불리던 세 정상의 첫 만남은 티격태격 그 자체였다. 스탈린은 소련군의 막대한 인명피해를 들어 영·미가 빨리 독일 서부에 제2전선을 구축할 것을 촉구했다. 비밀리에 노르망디 상륙작전을 준비하던 처칠과 루스벨트는 “좀 더 시간이 필요하다”며 스탈린을 달래느라 쩔쩔맸다.



1945년 2월 삼거두가 소련 얄타에서 재회했을 때 독일은 패망 기색이 역력했다. 세 정상의 관심은 전후 새로운 국제 질서 마련에 집중됐다. 소련은 독일과의 전쟁에서 군인과 민간인을 더해 2700만명 이상이 목숨을 잃는 등 희생이 가장 컸다. 자연히 발언권도 제일 셌다. 얄타 회의를 앞두고 뱌체슬라프 몰로토프 소련 외교부 장관은 처칠과 루스벨트를 가리켜 “우리(소련)가 원하는 것을 우리에게 줄 수밖에 없는 지친 두 노인”이라고 불렀다. 당시 소련 지도부의 자신감이 어느 정도였는지 짐작이 간다.



실제로 얄타 회의는 스탈린의 독무대나 다름없었다. 소련은 폴란드 등 동유럽 국가들을 자국 영향권으로 삼는 데 성공했다. 앞으로 생겨날 유엔 안전보장이사회(안보리)의 상임이사국에 거부권을 부여하는 방안도 관철했다. 그로부터 80여년이 지난 19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 3국 정상회의는 ‘제2의 얄타 회의’란 평가를 들었다. 선전 회의의 최대 승자는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이란 판정이 우세한 점을 보면 정확한 지적이 아닌가 싶다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 3국 정상회의 후 사회관계망서비스(SNS)에 ‘강대국들(The Great Powers), 1945년과 2026년’이란 제목의 게시물을 올렸다. 스탈린·루스벨트·처칠이 나란히 찍은 사진과 선전 회의 때 그와 푸틴 그리고 시진핑 중국 국가주석이 함께한 사진을 대비시켰다. 그런데 얄타 회의를 염두에 두고 올린 것으로 보이는 첫번째 사진이 실은 테헤란 회의 때 모습이란 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 트럼프가 SNS 게시 전 역사 전문가의 조언을 구했으면 좋았을 뻔했다.

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