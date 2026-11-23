0(13대 국회)→3(15대 〃)→3(17대 〃)→1(19대 〃)→5(20대 〃). 해당 국회가 발의한 탄핵소추안 건수다. 1988년 제13대 국회부터 21대 국회까지 발의된 탄핵소추안은 31건이다. 반면 22대 국회가 출범한 2024년 5월30일 이후 지금까지 범여권 주도로 발의된 탄핵소추안만 20건이다. 불과 2년6개월 만에 현 국회가 과거 36년의 64%에 달하는 경이로운 성과(?)를 낸 것이다.



더불어민주당이 야당이던 시절로 거슬러가 보자. 윤석열정부(2022년 5월) 출범 이후 탄핵 발의 건수가 29건이라는 사실은 더욱 놀랍다. 이동관 전 방통위원장에 대한 탄핵소추안만 3차례나 발의됐다가 두 차례 철회되고, 자진사퇴로 폐기되는 일까지 고려하면 무려 31건이다. 이 가운데 13건이 국회 본회의를 통과했을 정도로 민주당의 ‘탄핵중독’은 가히 병적이다. 결과도 참담했다. 불법 내란·비상계엄과 경찰력 행사 등 책임을 물은 윤석열 전 대통령과 조지호 전 경찰청장 2건만 인용됐다. 나머지는 모두 기각되거나 철회·폐기됐다.

김기동 논설실장

민주당이 또다시 내달 초 발의를 목표로 조희대 대법원장 탄핵 카드를 꺼내 들었다. 대법원이 한덕수 전 총리의 계엄 가담 사건 상고심에서 일부를 무죄 취지로 파기환송한 것을 꼬투리로 삼았다. 수사를 맡았던 조은석 내란특검조차 일부 무죄에 아쉬움을 표하면서도 “내란중요임무종사의 의미와 범위를 깊이 있게 심리해 온 대법원 판단을 존중한다”는 입장을 내놓았다. 그러자 상고심 결과가 탄핵 추진의 이유인 듯하던 여당도 “법원 판결을 존중한다”며 말을 바꿨다. 그러면서 슬그머니 ‘절차상 문제’를 끼워 넣었다.



탄핵 추진 사유도 애매하다. △12·3 비상계엄 당일 대법원 심야 회의 행적 등 내란 순응 의혹 △이재명 대통령 공직선거법 재판 파기환송 과정에서의 절차 위반 △대법관 재제청 요구 거부에 따른 대통령 임명권 침해 △업무추진비 유용 및 국회 증인 선서 거부이다. 너무 민망해서 헌법재판소에서 인용될지도 미지수다.



헌재는 2004년 노무현 대통령 탄핵심판에서 “정치적 무능력이나 정책 결정상의 잘못 등 직책 수행의 성실성 여부는 그 자체로 소추 사유가 될 수 없다”고 못 박았다. 공직자를 파면할 정도의 중대한 법 위반이 없으면 대상 자체가 안 된다는 것이다. 탄핵소추의 기준도 모르고 있다는 게 한심할 따름이다.



탄핵의 가벼움으로 인한 국가적 낭비는 심각하다. 공직사회가 정책적 판단보다는 책임 회피에 급급하도록 만든다. 공직자 한 사람의 직무정지는 개인의 문제가 아니다. 정책 결정 지연과 인사·예산 집행에 차질이 생긴다. 외교·안보·경제 등 국정의 연속성이 필요한 부분에 미치는 영향은 더 크다.



조 대법원장의 임기는 고작 6개월 남았다. 대법원장을 ‘식물 상태’로 만들겠다는 속셈과 다름없다. 얼마 전 민주당 최민희 의원이 “내년 2월 법원 인사 전에 조치를 취하는 게 마지노선”이라며 검은 속내를 드러냈다. 탄핵 사유가 빈약한데도 법원 인사권을 무력화하고, 정권의 입맛에 맞는 ‘충견’ 대법원장을 앉히겠다는 무도한 행태다. 탄핵안 발의 시점을 예산 국회(법정처리 시한 12월2일)가 끝나는 12월3일로 잡은 것도 ‘내란몰이’ 속셈이다.



탄핵은 민주주의를 지키기 위한 최후의 헌법적 안전장치다. 대통령의 비상계엄 선포와 같은 중대한 헌법 위반 사안에 대한 책임을 묻는 건 당연하다. 탄핵소추가 기각됐다고 국회 판단이 잘못됐다고도 단정할 수는 없다. 다만 탄핵이 정치적 반대 의견을 제압하는 수단으로 악용되는 건 문제다. 국회가 행정부를 견제하는 것과 사법부의 독립적 판단을 압박하는 것은 별개다.



잦은 탄핵은 국민 갈등과 분열만 키운다. 사실관계와 법률적 쟁점을 차분하게 따지기보다 자신이 지지하는 진영의 주장만 받아들이고 상대 의견은 배척하는 경향을 키운다. 견제와 남용은 분명히 구별되어야 한다. 삼권분립의 보루인 사법부 수장을 상대로 벌이는 이런 행태는 국정 방해를 넘어 민주주의 근간을 뿌리째 흔드는 만행이다. 민심의 바다는 배를 띄우기도, 배를 뒤집어버릴 수도 있다. 민주당에 묻고 싶다. 탄핵을 통해 지키려는 것이 헌법인지 정권인지.

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