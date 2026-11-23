미국 기술주 폭락으로 코스피가 23일 또다시 뒷걸음질했다. ‘9천피’(코스피 9000)를 넘겼던 코스피는 어느덧 절반 수준으로 쪼그라들었고, 코스닥도 2년 만에 최저치를 찍었다. 정부가 전날 내놓은 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비 착수 등 대책 기대감과 증시 추가 하락 공포심이 교차하며 투자자들의 혼란이 커지고 있다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 161.42포인트(3.31%) 내린 4708.54에 거래를 마쳤다. 지난 1월13일 종가가 4692.64이었던 점을 고려하면 지수가 연초 수준으로 되돌아간 것이다. 외국인과 개인이 이날 유가증권시장에서 각각 2400억원, 3600억원을 팔아치웠다. 기관이 1800억원을 순매수했으나 지수 하락을 막기엔 역부족이었다.

장중 4600선도 붕괴 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 한때 5.8% 하락한 4586.80까지 떨어져 지난 1월12일(4567.55) 이후 장중 최저치를 기록했다. 코스닥 지수도 장중 4.17% 빠진 618.74까지 떨어져 2020년 4월22일(616.88) 이후 최저치를 기록했다가 낙폭을 일부 회복하며 마감했다. 이재문 기자

개장 후 매도세가 강해지자 코스피 시장엔 오전 11시33분 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동됐다. 전 거래일이었던 지난 20일에 이어 2거래일 연속 발동이다. 2거래일 연속 코스피 매도 사이드카 발동은 지난 5∼6일에 이어 약 2주 만이다.



코스닥도 10.23포인트(1.58%) 떨어진 635.45에 마감했다. 이는 2024년 12월9일(627.01) 이후 종가 기준 최저치다.



이날 국내 증시 하락은 예견됐다. 인공지능(AI) 투자 과잉 우려가 이어지는 가운데 최근 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들로 엔비디아 주가가 폭락하며 AI 관련 주들의 주가가 연쇄적으로 급락하고 있어서다. 이 여파로 지난 20일(현지시간) 미국 증시가 크게 하락했고, 국내 증시엔 ‘블랙 먼데이’ 공포심이 확산했다. 이에 정부는 전날 긴급 시장상황점검회의를 열고 증안펀드 가동 준비 착수를 골자로 한 안정화 대책을 발표하며 시장 안정화에 나섰다.



한지영 키움증권 연구원은 “이번 조정은 과거 금융위기나 버블 붕괴에 버금가는 낙폭이 훨씬 짧은 기간에 집중됐다는 점에서 이례적”이라며 “현재 시장은 과거 정보기술(IT) 버블에 준하는 급등 이후 금융위기보다 빠른 속도로 가격 조정이 진행되는 복합적인 하락국면에 놓여있다”고 말했다.

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