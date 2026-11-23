더불어민주당 지도부가 김민석 대표 취임 100일을 하루 앞두고 계파 갈등으로 공개 충돌하며 당내 분열상을 고스란히 드러냈다. 23일 국회 최고위원회의에서 신천지 집단 당원 가입 의혹을 둘러싸고 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계 최고위원들이 ‘부역자’, ‘2차 가해’ 등 거친 표현을 주고받으며 정면으로 맞섰다. 일부 최고위원은 회의 도중 자리를 떠났고, 김 대표가 직접 수습에 나섰지만 갈등은 가라앉지 않았다. 지도부 내부의 대립이 공개 회의장에서까지 격화하면서 취임 100일을 맞은 김 대표의 당내 통합과 지도력에도 부담이 커지고 있다.



포문을 연 쪽은 ‘당원정비 태스크포스(TF)’ 단장으로 신천지 의혹을 조사한 친명계 박선원 최고위원이었다. 박 최고위원은 이날 최고위에서 비공개로 열람시켰던 TF 보고서 내용을 언급했다. 그는 “이만희 신천지 총회장의 녹음과 함께 신천지의 반명·분열주의 본성을 분명히 지적했다”며 신천지 교인의 조직적 당 침투와 의사 결정 왜곡 가능성을 제기했다.

계파 갈등 노골화 더불어민주당 최민희 최고위원(왼쪽)이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 도중 자리에서 일어나 회의장을 떠나자 김민석 대표가 눈을 감고 있다. 이날 최고위에서는 신천지 집단 당원 가입 의혹을 놓고 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계가 또다시 충돌했다. 허정호 선임기자

박 최고위원은 “TF가 확보한 과거 교인 명부 중 3분의 1 정도인 10만5440명을 민주당 당원 명단과 대조한 결과 1만4388명이 일치했다”며 “총 신도를 30만명으로 추산해 단순 환산하면 민주당에 가입한 교인은 4만3000명에 이를 수 있다”고 주장했다. 4만3000명은 확인된 가입자 수가 아니라 단순 환산한 추정치다. 개인정보 유출 등 법령 위반은 없었다며 “위반이 있다면 책임지고 이 사건을 경찰에 이관하겠다”고 했다. 친청계의 비판을 겨냥해서는 “일제의 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다”고 목소리를 높인 뒤 회의장을 먼저 나섰다.



친청계 지도부는 즉각 반격했다. 한민수 최고위원은 “부역자라는 표현까지 나왔는데, 누구를 옹호한다는 것이냐”며 “제가 언제 신천지의 ‘신’자라도 꺼낸 적 있느냐”고 반문했다. 이어 “당대표도 사과했는데 TF 단장을 맡았던 사람이 공격하는 2차 가해하는 것”이라며 “피해자 코스프레하지 말라”고 비판했다. 이성윤 최고위원도 “(박 최고위원이) 스스로 법 위반은 전혀 없다고 한 만큼 그대로 공개하자”고 맞받았다. 최민희 최고위원은 한·이 최고위원의 발언이 끝나자 회의장을 나섰고, 페이스북에서 “불법이 없다고 하니 공개하지 않을 이유가 없다. 조사 결과 전면 공개를 강력히 요구한다”고 밝혔다.



최고위원들이 공개 회의에서 설전을 벌이고 잇달아 퇴장하자 회의장 분위기도 얼어붙었다. 노동계 몫의 지명직 권미경 최고위원은 “지난 토요일 부산시당 청년위원장 출범식에서 만난 당원들이 제발 단결의 목소리가 나왔으면 좋겠다고 했다”며 눈물을 보였다. 김 대표는 “당내에 이런저런 현안들이 있으나 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 풀어가겠다”며 “조희대 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 이재명정부의 성공에 역량을 집중할 때”라고 수습에 나섰다.



민주당 공보국은 김 대표가 박 최고위원에게 ‘부역자’ 등 과도한 표현을 이유로 구두 경고했다고 밝혔다. 박 최고위원은 페이스북에 “당의 단합을 위해 결정하신 것이라고 짐작한다”면서도 “제가 경고를 받아야 한다면 다른 최고위원들의 발언도 경고해 달라”고 요구했다.



당내에서는 갈등 장기화가 김 대표의 리더십과 여권 국정동력을 약화할 수 있다는 우려가 나온다. 27일에는 비공개 당원 간담회 발언 등이 논란이 된 최 최고위원에 대한 윤리심판원의 징계 심의가 예정돼 있다. 정청래 전 대표가 “(징계에) 강력히 반대한다”고 밝힌 만큼 결과에 따라 계파 갈등이 다시 격화할 가능성도 거론된다.

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