내년도 예산안 법정 처리 시한인 12월2일이 열흘도 채 남지 않은 가운데, 820조9000억원 규모의 정부 예산안을 둘러싼 여야의 막판 줄다리기가 이어지고 있다. 여야는 23일 국회 예산안 조정소위원회에서 주요 사업 예산을 심사했지만 상당수 안건을 보류했다. 최대 쟁점인 162조3000억원 규모의 미래대응기금도 입장차를 좁히지 못했다. 더불어민주당은 미래 성장동력 투자와 재정 위기 대응을 위해 기금 신설이 필요하다는 입장인 반면, 국민의힘은 정부의 쌈짓돈으로 활용될 수 있다며 전액 삭감을 요구하고 있다. 양측이 기존 입장을 고수하면서 기금을 둘러싼 협상은 24일부터 가동되는 소소위로 넘어가게 됐다.



국회 예산결산특별위원회는 이날 예산안등조정소위원회를 열고 재정경제기획위원회와 외교통일위원회 소관 기관 등의 내년도 예산안을 심사했다. 여야는 인공지능(AI) 기반 통계 검증과 체납관리단 확대 등 주요 사업의 필요성과 예산 규모를 놓고 충돌했다.

지난 16일 국회에서 열린 국회 예산결산특별위원회 예산안등조정소위 회의에서 이광재 소위 위원장이 회의 시작을 알리고 있는 모습. 연합뉴스

국가데이터처의 AI 기반 통계 인용 오류 검증 시스템 구축 사업에서는 언론 통제 가능성이 쟁점이 됐다. 국민의힘 나경원 의원은 “하나하나 언론사에 통보하는 것 자체가 언론사에 협박이 될 수 있고 통제가 될 수 있다”고 지적했다. 반면 민주당 정태호 의원은 “정부가 발표한 내용들이 수치가 틀리게 보도된 것을 당연히 알려줘서 알아서 고치면 되는 것”이라고 반박했다. 여야는 이견을 좁히지 못하고 심사를 보류했다.



국세청의 체납관리단 사업도 결론을 내리지 못했다. 국세청은 체납관리단 인원을 올해 3000명에서 내년 7000명으로 확대하기 위해 운영 예산 2147억6500만원을 편성했다. 국민의힘 송언석 의원은 “이게 고용 대책이냐, 체납 대책이냐”며 “쉬었음 청년들을 만명씩 데리고 다니는 건 고용 대책이지 체납 대책이 아니다”고 비판했다. 민주당 김성회 의원은 “생계형 체납자의 재기를 돕고 복지 서비스와 연계하는 사업”이라며 맞섰다. 이광재 위원장은 추가 징수 효과와 복지 연계 실적, 인력 확대 필요성 등을 추가로 설명하도록 하고 심사를 보류했다.



외교부의 우크라이나 지원 관련 나토 신탁기금 분담금과 중동·중앙아시아 공적개발원조(ODA) 사업도 집행 실적과 사업 필요성 등을 추가 검토하기로 하고 여야 간사 협의로 넘겼다.



예결위는 24일부터 예결위원장과 여야 간사, 기획예산처 관계자 등 소수 인원이 참여하는 비공식 협의체인 소소위를 가동한다. 여야가 이견을 좁히지 못한 사업들이 협의 대상으로 남은 가운데 미래대응기금 신설 여부와 운용 방식이 최대 쟁점이다. 기금 규모뿐 아니라 국회의 운용 통제와 지방재정에 미칠 영향 등을 놓고도 입장이 엇갈리고 있다. 기금 자체를 인정할지를 놓고 맞선 데다 편입 사업의 적정성과 정부의 재량 범위도 협상 대상에 올라 있다.



국민의힘은 일시적인 초과 세수에 기대 대규모 기금을 조성하면 정부가 예산을 자의적으로 활용할 수 있다며 전면 삭감을 주장하고 있다. 초과 세수는 국가채무 상환에 우선 사용해야 하며 기금 사업 상당 부분이 기존 사업을 이름만 바꿔 편입한 것이라는 점도 문제 삼는다. 국민의힘은 기본사회·빛의 위원회, 협동조합 지원, 경제인문사회연구회, 청와대 및 중대범죄수사청 특수활동비, 신고포상금 등을 ‘100대 문제 사업’으로 지목하고 삭감을 요구하고 있다.



민주당은 미래대응기금을 청년·지역·미래성장에 투자하고 세수 부족 때 민생을 지킬 재원으로 설명하며 신설 필요성을 강조해 왔다. 국민의힘이 제기한 국회 통제와 지방재정 우려는 심사 과정에서 보완할 수 있다며 전액 삭감 대신 구체적인 대안을 내놓으라고 촉구했다.

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