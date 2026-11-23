북한이 최근 증축한 영변 우라늄 농축시설에 원심분리기를 추가 설치했을 가능성이 제기됐다. 이 경우 연간 35㎏ 이상의 고농축 우라늄 추가 생산이 가능하다는 분석이 나온다.



월스트리트저널(WSJ)은 지난 6일 촬영된 위성사진을 분석한 결과 영변 핵 단지의 주요 농축시설에 새로운 증축 건물이 연결된 모습이 포착됐다며 22일(현지시간) 이같이 보도했다. 미 외교정책연구소(FPRI)의 샘 레어 연구원은 WSJ에 새 건물이 원심분리기 추가 설치를 위한 시설일 가능성이 있다고 분석했다.

북한 영변 핵시설 단지의 모습. 로이터연합뉴스

레어 연구원은 군사 전문 블로그 ‘암스 컨트롤 웡크’에 올린 별도 분석 글에서 위성사진에 포착된 L자형 증축 건물이 북한이 2024년 평양 인근 강선 우라늄 농축시설에 원심분리기를 추가 설치하기 위해 지은 별관과 유사하다고 설명했다. 특히 지난 9월 공사 중 촬영된 위성사진에서 사무실이나 행정 공간에 필요한 내부 벽이나 칸막이가 확인되지 않았다는 점을 근거로 제시했다.



WSJ는 새 원심분리기가 설치된다면 그 규모로 봤을 때 연간 35㎏ 이상의 고농축우라늄을 추가로 생산할 수 있다고 전했다. 영국 군비통제 전문 비영리단체 버틱에 따르면 북한의 기존 고농축 우라늄 생산능력은 연간 최대 375㎏으로 추정된다.



다만 새 건물이 기존 시설의 출입구를 가리는 등 원심분리기 설치에 적합하지 않은 위치에 있어 장비 설치나 저장 공간 등 다른 용도로 활용될 가능성도 배제하지 않았다.



라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장도 지난 18일 북한이 9월 중순 영변의 기존 우라늄 농축시설 증축에 착수해 10월 말 외부 공사를 마쳤다고 밝혔다. 그러면서 영변의 플루토늄 생산 원자로가 여전히 가동 중일 가능성이 크며, 이는 북이 여전히 원자폭탄용 연료를 생산하고 있다는 신호라고 지적했다.

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