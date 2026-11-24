현대자동차가 차량 고장 전에 이상 여부를 점검하는 ‘비포서비스’를 통해 지난 20년간 445만대가 넘는 차량을 점검했다.



23일 현대차에 따르면 지난달 기준 비포서비스 누적 점검 차량은 445만772대, 서비스 실시 횟수는 14만611회로 집계됐다. 현대차는 2006년 10월 자동차업계 최초로 예방점검 개념을 도입한 비포서비스를 시작했다. 차량 고장 이후 수리하는 사후서비스(AS)에서 벗어나 사전 점검으로 고객의 안전한 운행을 지원한다는 취지다.



현대차는 정비시설 이용이 어려운 도서 지역과 자연재해 피해 현장 등을 직접 찾아가 서비스를 제공했다. 전남 완도와 경북 울릉도, 인천 백령도 등 도서 지역에서 차량을 점검했고, 2011년 이후 집중호우와 수해 피해지역에선 총 1393대를 점검했다. 2022년 울진과 지난해 안동 산불 피해지역에서도 542대의 차량을 점검하고 에어컨 필터 교체 등을 지원했다.



2020년 코로나19 확산 당시에는 차량 약 1만7000대에 기본 점검과 실내 항균 서비스를 제공했다. 인천국제공항 셔틀버스 등 버스 1000대에도 점검과 방역 서비스를 실시했다. 명절 등 장거리 이동이 많은 시기에는 고속도로 휴게소에서 차량 점검과 관리 요령 안내도 진행했다.

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